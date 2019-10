Skuffet mor: Flere kom ikke på halloween-festen

Beboerne klaget på høy fart - dette ble resultatet da UP hadde kontroll på E6

Vi nærmer oss årets happening for barna, nemlig halloween. I fjor inviterte 10-åringen alle guttene i klassen hjem på halloween-party. Mange forberedelser både på mor og barn, og spente nærmet vi oss den store dagen. En meldte forfall på grunn av at han var bortreist. Så fikk vi melding om at en ikke ville, og det er jo greit.

Den store dagen kom, og spente sto vi klare til å ta imot de skumle gjestene. Rett før tikket det inn en melding om at en ikke kom likevel, og det kan oppstå uforutsette hendelser, så den er grei. Ungene kom og de koste seg med halloweenkaker og annet godteri, men ett barn manglet fortsatt. Jeg ringte da mor for å høre om han kom, men nei han kom ikke fordi han som først meldte at han ikke ville komme hadde spurt om han ikke heller ville være med ham. Dette var ikke greit syntes jeg, og sønnen min ble litt såret, ja jeg også faktisk.

Hadde mitt barn ikke villet gått i et halloweenparty arrangert av andre i klassen, så hadde han i hvert fall ikke fått gått med en annen som også burde vært på det inviterte selskapet. Dette kan faktisk vi voksne ordne opp i. Enden på visa var at da vi gikk med knask eller knep i området til han som først ikke ville komme til oss, ble han seg med på vår runde (da hadde den andre han gikk med dratt hjem).

Inkluderende som jeg er fikk han selvfølgelig bli med oss på runden. Men igjen, vil ikke ditt barn være med på arrangementer, så sørg for at han/hun ikke påvirker andre til å ta samme valg. Det er dårlig gjort i så fall.

