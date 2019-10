Fy Vy! Sånn kan dere ikke behandle passasjerene

«Ex on the Beach»-Johanne fra Trondheim er klar for ny serie: - Det blir mer drama, for å si det mildt

Vi må betale over 15 000 kroner i timen for los, mens andre betaler 0 kroner

«Ex on the Beach»-Johanne fra Trondheim er klar for ny serie: - Det blir mer drama, for å si det mildt

Saken oppdateres.

Vi tok dagtoget søndag 20. oktober fra Bodø til Trondheim. Været var flott og det lå godt an til en fin og opplevelsesrik tur i vakker natur. Og det ble det - helt til Mo i Rana. Vi hadde planlagt å nyte naturen og spise middag på toget et sted etter Mo i Rana. Men like før Mo I Rana fikk vi beskjed om at det ble buss for tog derfra til Trondheim.

Vi hadde da fem minutter før vi ankom Mo, og vi fikk beskjed om at bussene sto og ventet. Det gjorde de ikke. Det var tomt for busser, tomt for personer som kunne holde oss informert og stasjonens informasjons- og billettluker var stengt. Der sto vi og småhutret i minusgrader. Etter en halv time fikk jeg øye på betjenten fra toget og spurte ham om hvor bussene var. Det visste han ikke for den avtalte bussen skulle ha vært der for en halv time siden og den neste kom først om en time.

LES OGSÅ: Fikk ikke beskjed om togstans

Heldigvis kom den første bussen et kvarter senere. Sjåføren hadde hastverk fordi han skulle forsøke å nå nattoget fra Trondheim til Oslo da det var passasjerer med bussen som skulle videre. Derfor ble det kun stopp på Steinkjer, Stjørdal og Trondheim. Vi tok det for gitt at det ble stopp for å få tak i mat og drikke på turen til Trondheim. Det ble det ikke. Sjåføren ga beskjed om at det ble sjåførskifte på Harran og det var det.

Det var fire hunder med på turen og før Namsskogan ba en av eierne sjåføren om å få luftet hunden. Det fikk hun beskjed om at det burde hun ha tenkt på før hun tok bussen. Han stoppet likevel på Namsskogan, men vi andre fikk beskjed om å holde oss på bussen fordi han skulle ikke lete etter passasjerer som rotet seg bort.

LES OGSÅ: Å reise med Vy blir ikke det samme etter dette

Vy hadde ansatt på bussen, og flere av passasjerene som skulle videre til Oslo ba henne om å skaffe informasjon om toget ventet på dem i Trondheim. Hun gjorde ikke forsøk på å undersøke før en av de reisende krevde at hun skaffet informasjon. Da var vi ved Steinkjer. Vi nådde Trondheim klokka 23.40, og da hadde vi vært over 14 timer uten mat og drikke siden vi spiste frokost i Bodø klokka 10.00.

LES OGSÅ: Lang ventetid på refusjon fra Vy

Stemningen på bussen? Ikke ulik det den er i Barcelona for tiden. Det er ikke greit at Vy driver med tvangsslanking av sine passasjerer. Det er ti ganger verre at de tydeligvis ikke har noe program for hvordan slike turer skal foregå, og at egne ansatte ikke klarer å fremskaffe noen form for informasjon. Bussjåføren formante oss om å klage til Vy og det skal vi selvsagt klare, selv om vi ble noen kilo lettere. Men fy Vy - dette var kundeservice til mer enn stryk.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.