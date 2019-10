Handelstanden og Midtbyen og Cowis byfrokost

Erling Braut Haaland snakker ut: – Du ser at eg kose meg her, men kjæme dæ en storklubb frå Spania og banke på dørå, så ...

Det er veldig lett å legge all skylden på den håpløse byutviklingen på politikerne, men vi må huske at i Trondheim har vi en konservativ handelsstand som presser politikerne i feil retning. Det er lett å glemme. På Cowis byfrokost «By uten bil» fortalte Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, at handelstanden kanskje ikke er så ille som alle tror. Deretter tok hun rollen som forkjemper for bilens plass i sentrum og bekreftet alle mine fordommer. Det holder faktisk ikke med litt mer gågateplass, flere biler under bakken og inn i parkeringshus. I verste tilfellet oppmuntrer det bare til mer trafikk og misnøye i og rundt Midtbyen.

Jeg er en byentusiast. Jeg liker å gå i byen, på kafé og på handletur. Været er ingen hindring. Mørke høst- og vinterdager med vakker julebelysning mellom historiske bygg gir en stemning kjøpesentrene ikke kan konkurrere med.

Ettersom jeg bor på Øya er sentrum bare en fem minutters spasertur unna, men den turen er ikke nødvendigvis trivelig. Hvis man velger å gå over Elgeseter bru, er det trangt på fortauet. I samtale med noen klarer man ofte ikke å høre hverandre over trafikkstøyen. Da jeg flyttet til Trondheim for litt over et år siden var mitt første møte med byen å gå langs Tryggvasons gate og svinge sørover i Prinsens gate. Jeg følte sjokk og mistro over at dette kunne være Trondheim sentrum. Det var det mest støyende, trafikkerte og utrivelige bysenteret jeg noensinne hadde sett.

Det inntrykket sitter jeg med fortsatt. Hvis man skal ha en trivelig spasertur uten å puste inn eksos, og stå i kø ved røde lys, så må man ta bilen til et kjøpesenter utenfor byen. Jeg misliker kjøpesentre. De er sterile og kjedelige uten de spennende nisjeforretninger man finner i bysentrum. Alt er likt og uinteressant.

Fordelen er at de tilbyr jo nettopp det mange av oss etterspør. Bilfrie sentrum hvor man kan spasere «midt i veien» uten å puste eksos, vente ved røde lys og uten å måtte heve stemmen for å overdøve trafikkstøyen. Det er her handelstanden bommer. Det er ikke mangelen på parkering og muligheter til å kjøre bil til Midtbyen som jager folk vekk. Det er mangelen på frihet og plass til folk.

Når selv en byentusiast som meg, innimellom, paradoksalt nok velger å legge ut på en kjøretur for å rømme fra biltrafikken. For å reise til et sted man kan ha en trivelig handletur hvor man kan gå fritt og høre lyden av folk fremfor trafikkstøy. Ja, da har noe gått forferdelig galt.

Det er egentlig merkelig at Midtbyen går så bra som den gjør slik tilstanden er i dag, men jeg tror jeg vet årsaken. Trønderne er entusiastiske til sin egen by og det er mange flotte trønderne som spiller musikk, arrangerer hendelser og på forskjellige hvis skaper liv i de to gågatene i Midtbyen. Det er egentlig en flott by med mye bra folk, som holdes tilbake av at bilen gis så mye plass biler i et knøttlite sentrum. Det gjør Midtbyen mindre trivelig, mindre attraktiv og mindre lønnsom.

Deltakerne i debatten ville den skulle handle om mer enn«bilister mot resten», men i mine øyne er biler i Midtbyens største problem. Da må man snakke om det. Det gjør det selvsagt mye verre at over 50 prosent trafikk gjennom Midtbyen er ren gjennomkjøring som aldri engang stopper i Midtbyen. Her må noen skikkelige tiltak til. Tiltak jeg mistenker handelstanden og politikerne ikke vil ha.

Det ble gitt en ganske klar beskjed i det nylige lokalvalget. Folk vil ha en rød-grønn forandring. Nå gjenstår det å se om politikerne vil høre på folket eller den redde, konservative handelsstanden med visjoner som hører hjemme på 60-tallet. Forskningen som ble presentert på byfrokosten visste også at totalt legger fotgjengere, syklende og kollektivreisende igjen mye mer penger enn de som reiser med bil. Nå er det på tide å gjøre plass til dem også!