Kjære 3. klassinger på Trondheim International School. Tusen takk for et viktig brev til oss politikere. Tusen takk for at dere bryr dere om jordas framtid og at dere er opptatt av at vi nå må gjøre noe, alle sammen, for at kloden vår skal bli et bedre sted enn nå. Dere har helt rett i at vi nå sammen må gjøre noe for å hindre at jordkloden blir for varm. Vi har et spesielt ansvar som vi må ta på det største alvor. Det gjelder Norge, det gjelder Trondheim og det gjelder hver og en av oss.

Flere busser og sykkelveger har gjort at færre velger å kjøre bil. Her kan vi bli enda flinkere. Mange privatpersoner kjøper elbil, og vi har bestemt at alle kommunens biler skal være utslippsfrie. Kommunens byggeplasser skal bli utslippsfrie og målet er at det skal skje på alle byggeplasser i Trondheim innen 2025. Det betyr utslippsfrie gravemaskiner og lastebiler.

Dere har sikkert lagt merke til det store forbrenningsanlegget med den høye pipa på Tiller. Her forbrennes søppel, slik at store deler av byen får varmt vann som varmer opp både hus, skoler, butikker og andre store bygg. Det som er dumt er at det slippes ut store mengder CO2. Det har vi bestemt oss for å gjøre noe med. Sammen med de som eier anlegget og forskere ved NTNU, skal vi fange og lagre karbonet slik at det ikke slipper ut i lufta.

Trondheim kommune skal kjøpe inn miljøvennlige varer som etterlater seg minst mulig klimaavtrykk. Vi skal, i tillegg til å kutte ut all form for engangsplast, redusere bruken av plast i kommunen.

Jeg er veldig enig med dere i at vi må ta godt vare på dyr og insekter. Da er det viktig at vi alle tar vare på naturen. Vi må la gress og blomster vokse og klippe mindre. Det skal vi gjøre i Trondheim kommune og det oppfordrer vi alle andre til også. Vi skal også unngå å bygge på steder der det er et stort mangfold av sjeldne dyre- og blomsterarter.

Vi må ta vare på matjorda i Trondheim for å kunne produsere mat. Når vi bygger så skal det skje nært byen og på steder det er enkelt å ta bussen, gå eller sykle. På Dragvoll har vi et sykehjem som nettopp har fått solcellepanel på taket og produserer sin egen strøm. Vi skal montere solceller flere steder, blant annet på våre skoler, barnehager og sykehjem.

I byen vår har vi mange politikere som har store klimaambisjoner. Det har vært enkelt for oss å sette i kraft gode miljø- og klimatiltak, fordi innbyggerne i Trondheim deler ambisjonene. Det er et ønske hos de fleste i Trondheim å kaste mindre mat, velge kollektivtransport og klimavennlige løsninger. Det er her dere og alle andre barn og unge i byen vår er så viktige. Dere er utålmodige og krever tiltak nå. Det er bra!

Sammen må vi bidra til at alle i hele byen vår er like utålmodige som dere, og at vi sammen kan redde jordkloden vår for fremtidige generasjoner. Dere har en viktig stemme det er riktig at vi politikere og alle andre lytter til og følger opp med konkrete handlinger. Jeg oppfordrer dere til å fortsette å stå på for en bedre verden og en friskere jordklode.

