Hva er politikerne i ferd med å gjøre med opplæringstilbudet på vårt? 

Saken oppdateres.

Nå ligger det videregående opplæringstilbudet for 2020-2021 og innfasing av ny yrkesfaglig struktur ute på høring med avgjørelse i november. Hva er politikerne i ferd med å gjøre med service og samferdsel ved Gauldal videregående skole? Jo, legge ned opplæringstilbudet.

Som tidligere elev ved Gauldal videregående skole må jeg få lov til å reagere på dette. Å foreslå en nedleggelse av tilbudet «service og samferdsel» på Gauldal VGS vil jo ødelegge så voldsomt for de som er oppvokst sør i Gauldalen og på andre siden opp til Oppdal som har anlegg for å gå denne studieretningen.

Etter min lærlingetid ved NTNU på kontor- og administrasjonsfaget, og ett år med jobb på NTNU, har jeg tatt valget om å gå et par steg videre. Jeg har gjennomført påbygg, og er nå i gang med å utvide min kunnskap fra service og samferdsel samtidig som jeg er forholdsvis nybakt mor. Jeg vet hva jeg ønsker å jobbe med, og jeg har fått muligheten til å komme dit fordi at jeg valgte akkurat service og samferdsel på Gauldal VGS. Der har jeg fått utnyttet mitt potensial og har skapt utrolig mange kontakter som vil hjelpe meg med å oppnå drømmejobben.

Jeg er oppvokst i Ålen og var heldig som hadde muligheten til å bo på Støren under skolegangen, men tenk om jeg ikke hadde hatt muligheten til det? Da måtte jeg pendlet til skolen hver dag, én times tid med buss tar det bare. Noe jeg fint kunne levd med om jeg ikke hadde noe annen mulighet.

Men jeg tenker på de som ikke kan flytte under skolegangen, men ønsker likevel å studere på studieretningen service og samferdsel. De får nå, ut ifra dette forslaget, ikke muligheten. Det er noe jeg virkelig synes er synd å tenke på.

Jeg har nå en bror som går service og samferdsel på Gauldal VGS, og jeg er utrolig glad for at han får den samme fantastiske muligheten som meg og får nå leve ut sin nåværende drøm om å bli selger. Hadde han gått ut fra grunnskolen i Ålen neste år, ville han ikke hatt den samme muligheten, og dermed har følt at han måtte velge noe han ikke drømmer om som ligger nærmere hjemmet.

Jeg synes det er veldig synd om service og samferdsel legges ned på Gauldal VGS, og det er katastrofalt for alle de unge som bor sørover fra Støren, som ikke vil kunne velge studieretningen de ønsker på grunn av den geografiske plasseringen.

Jeg har også merket at vi som studerer utenbys gjerne er mer attraktive på arbeidsmarkedet fordi vi rett og slett kommer fra bygda og er gjerne hardtarbeidende. For min del trengte jeg ikke å søke på en lærlingplass engang, jeg ble kalt inn på intervju på blant annet fordi jeg er fra bygda.

La nå de som kommer etter meg også få lov til å oppleve det å få drømmen sin om å gå på service og samferdsel på Gauldal VGS oppfylt.

