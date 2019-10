Dette er så jævlig - Nav-skandalen må i kontrollkomiteen

Et forsvar for AtB: Vi er godt fornøyde!

Saken oppdateres.

Dette innlegget ble først postet på Eva Kristin Hansen (Ap) sin Facebook-side:

Nå har historiene om de det har blitt begått urett mot, fått ansikter. Og de er mange, alt for mange. Vanlige mennesker som har fått livet sitt ødelagt fordi de i utgangspunktet hadde det litt vanskelig. Skandalen er ikke bare at de har fått uriktige dommer mot seg. Det er så mange følgefeil her. Hva gjør du når du må betale tilbake 350 000 kroner? I tillegg til å stå foran soning? Du må selge det du har, havne i gjeldsordninger, leve i utrygghet for det som skal komme.

Dette er så jævlig. Havner du i trøbbel med staten, da vinner staten. Sånn er det bare. For den har ubegrensa ressurser mot noen som ikke har det. Nå er det nok. Dette må det ryddes opp i! Folk må få erstatninger for ødelagte liv, ikke bare få tilbake det de urettmessig har betalt tilbake til Nav.

Jeg mener denne saken fortjener granskning og også en runde i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Jeg sitter der. Jeg skal gjøre det jeg kan for at vi får de svarene vi trenger på hvorfor det faktisk kunne bli sånn. Og så må et samlet Storting forvente at de menneskene som er rammet får den oppreisningen de fortjener.

