Kjære politikere i Trondheim kommune. Ikke ta fra oss Vistamar rehabiliteringssenter. Atter en gang har rådmannen forslått å legge ned Vistamar rehabiliteringssenter og heller satse på rehabilitering i Trondheim. Han henviser i sin rapport til et treningsopplegg som «Sterk og stødig», men det er et tilbud til de over 65 år. Hva med oss som er under 65 år? Hvilket treningsopplegg har kommunen til oss? Han nevner også Solgården som et alternativ til Vistamar, men Solgården er et feriested og ikke et rehabiliteringssenter.

Jeg har artrose i hoftene, og har ikke lyst til å operere meg. Hva koster en operasjon, og hva med rehabilitering etterpå? Jeg bor alene i 3. etasje uten heis. Jeg er avhengig av å trene, og har i fem år hatt et utmerket tilbud på Vistamar.

Når man kommer dit, setter vi opp mål for oppholdet i samarbeid med fysioterapeut. Det er dyktige fysioterapeuter som skreddersyr individuelle treningsprogram som vi jobber med. Det er også gruppetreninger som sirkeltrening, balanse og styrke og ledet av fysioterapeutene.

Å være fysisk aktiv gir oss en rekke positive opplevelser som økt velvære, mestring, redusert stress og uro. I tillegg forebygger det lettere psykiske plager og lidelser som depresjon og angst. Balanse er viktig å trene, det kan hindre fallulykker som koster samfunnet mye penger, og ikke minst den det gjelder. Vi blir testet før og etter oppholdet, og storparten har forbedret seg.

Det gode klima i Spania gjør oss også godt. Mange opplever mindre smerter, og kan redusere på smertestillende medikamenter. Det er dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere som gjør alt for at vi skal føle oss trygge. De viser stor omsorg og respekt for oss som brukere. Det er mye varme og kjærlighet på Vistamar.

Det er spanske kokker som lager sunn og næringsrik kost til oss – spansk middelhavskost. Det å spise sammen med andre, kan hjelpe de som sliter med dårlig matlyst. Det er et godt sosialt miljø på Vistamar. Det er dyktige renholdere som gjør det rent og hyggelig rundt oss.

De ansatte opplever stor frustrasjon, og er redd for sine arbeidsplasser når det gang på gang trues med å legge ned Vistamar. Det er i det store og hele et unikt tilbud som Vistamar kan tilby. Ikke ta det fra oss!

