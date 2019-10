Saken oppdateres.

De lyse, varme dagene er over og mørket, og kulden har i full fart tatt over hverdagen. Jeg tror vi alle kan kjenne på at denne tiden kan være krevende, men for noen av oss er den mer enn bare litt krevende. For oss med bipolar lidelse og andre psykiske lidelser gjør den at vi er mer sårbare for å bli psykisk syke.

Jeg kjenner høstdepresjonen prøver å ta tak i meg, og jeg kjemper hardt for å holde den unna. Rutiner, hverdag, fast døgnrytme og faste måltider er ikke bare lurt, men nødvendig for å holde meg oppegående. Jeg får spørsmål innimellom om det ikke er kjedelig å følge så faste rutiner som jeg må i lengden, men jeg synes egentlig ikke det er så kjedelig å få livet til å funke.

Innimellom er det vanskelig å huske hva som skal til for å holde meg frisk, og det som gjør meg syk, virker som løsningen på at ting skal bli bedre. Da har jeg heldigvis venner, familie og dyktig helsepersonell i ryggen som hjelper meg å huske hva som skal til.

Det er så viktig for meg å dele dette, fordi jeg i perioder føler meg så lite verdt og uviktig, en som ikke kan bidra til menneskene rundt meg og samfunnet med noen ting. Men det jeg vet, er at jeg kan bidra med er mer åpenhet og det er jo egentlig ganske viktig det også.

Så da er jeg kanskje ikke så verdiløs som «styggen på ryggen» prøver å overbevise meg om at jeg er likevel?

