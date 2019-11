Foreldre: Det er synd dersom nettovergriperen kommer dere i forkjøpet

Da jeg vokste opp, fikk jeg klar beskjed fra mamma og pappa: «Husk å ikke prate med fremmede.» Vi ble fortalt om hvite varebiler der noen eldre menn ville prøve å lokke oss med godteri eller små katter bak i bilen. Dette var altså bare løgn, sa foreldrene våre. Det var ikke noe godteri eller pusekatter. Hva ville disse menneskene gjøre mot oss? Den dag i dag opererer disse «varebil-voksne» på en helt annen måte: «Hei kjekk gutt 36 i oslo søker ung jente for 6 :) 1000 kr, noe for deg?». Det skriver den voksne mannen til en 10 år gammel jente på applikasjonen Moviestarplanet. Spillet er egentlig for barn, for å lage klær, spille spill og være kreative.