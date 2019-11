Det burde være like lett å finne refleks som å finne kondomer

Lørdag spiller Magnus Carlsen for VM-gull. Søndag møter han Andreas (17) på norsk nivå to.

Jeg så ikke deg i mørket. En kveld jeg kjørte i Trondheim, var 99 prosent av fotgjengere uten noen form for refleks. Det er livsfarlig og uansvarlig! Når det regner, er også det lille armbåndet ikke lenger nok. Har man bare det, er det da best å bære det rundt beinet. En gul vest hadde det vært best.

Til deg med hunden som nesten ble påkjørt av meg, sier jeg unnskyld. Vi ble begge to veldig skremt. Du hadde et lite armbånd på armen og hunden din ingenting. Jeg så ikke deg, men datteren min så deg, takk skal hun ha!

I matbutikker finner man ikke refleks, eller så er de godt gjemt. Hvorfor ligger de ikke ved kassen sammen med kondomene og sjokoladene? De burde deles ut på skoler, universiteter, biblioteker eller rett på gata. De burde være like lett å finne som kondomer!

