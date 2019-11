I dag ringte jeg kirkevergen. Skepsisen var stor. Men hva skjedde?

I 22 år har de drevet en av Trøndelags fremste destinasjoner. Nå er det slutt, men ingen er klare til å ta over

Saken oppdateres.

I dag ringte jeg telefonnummer 994 36 000 for å få hjelp med en del spørsmål om begravelse av min nylig avdøde mor. Skepsisen var stor da jeg slo et nummer med tre nuller til slutt.

Men hva skjedde? Ingen musikk, ingen valg, ingen venting, ingen oversettelse av telefonen, men en hyggelig dame som kunne hjelpe meg med 90 prosent av mine spørsmål. De ti siste prosentene løste hun ved et tilbakering etter fem minutter.

Tusen takk for fantastisk service i en for meg, tung tid. Jeg anbefaler alle offentlige etater å ta et servicekurs hos kirkevergen i Trondheim.

