Mange er ikke «uskyldig dømt» i Nav-skandalen

Saken oppdateres.

Media bør slutte å fremstille alle som uskyldige ofre, noen av dem er feilaktig dømt, og det er noe helt annet. Media bør bruke rett ord her, det er ikke nødvendigvis justismord vi snakker om her, men stor svikt i den offentlige forvaltning.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er selvsagt utilgivelig at både Nav, Økokrim og domstolene har dømt mennesker på feil lovanvendelse på grunn av at EØS lover «trumfer» norske trygdelover. Men, mange av de svindel-dømte har har gitt myndighetene feil opplysninger for å ikke miste trygd i disse sakene. En del har krysset av på «nei, jeg har ikke oppholdt meg i utlandet» i siste periode. De kan derfor har ha prøvd å svindle til seg penger som norske myndigheter den gang mente de ikke hadde rett på. Det er dette de er dømt for.

LES OGSÅ: Nav-alarmen burde gått for lenge siden

LES OGSÅ: Dette er så jævlig - Nav-skandalen må i kontrollkomiteen

Det er som å bli dømt for å ha stjålet to kilo epler fra en kasse utenfor naboens hus, noe du gjorde med forsett. Senere viste det seg at plakaten «gratis epler» var blåst bort med vinden. Er du uskyldig dersom du selv tror du bryter en lov?

Det hadde vært fint om media heller hadde fokusert på de som har vært ærlige, og har oppgitt at de var i utlandet og dermed ikke har fått utbetalt penger de etter EØS lovgivningen rettmessig hadde krav på.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.