Jeg sto og jeg sto og ventet på grønt lys

Jeg har prøvd å lete på nett for å finne hvem som har ansvar for lyskryssene i Midtbyen eller rettere sagt sekvensen på disse, men finner ingen jeg kan ringe til. Det nærmeste jeg finner er å kunne ringe 175 for å varsle om trafikkfarlige forhold.

For meg var det ikke trafikkfarlig denne gangen, men det kan bli det for noen. Jeg har et spørsmål om det nye kjøremønsteret i krysset Olav Tryggvasons gt/Munkegt. Jeg sto sist søndag morgen i det nye venstrefeltet for å krysse Olav Tryggvasona gate og kjøre ned til Fjordgata. Klokken var nesten 07.30 og trafikken var ytterst liten. Og jeg sto og jeg sto ...

Etter å ha stått over tre runder med grønt for trafikk både østfra og vestfra Olav Tryggvasons gate og uendelig lang grønn pil for de som kommer ned Munkegaten og skal svinge østover, listet jeg meg over mot rødt lys og kom meg på jobb i tide. Det samme måtte jeg gjøre også en søndag to uker tidligere.

Jeg antar at lyset er styrt av trykk eller annen sensor som registrerer biler som nærmer seg krysset, men det ville ikke oppdage at jeg sto der og ventet. Jeg kjørte frem til den nye stopplinjen nederst i Munkegaten. Kan noen fortelle meg hvor jeg skal kjøre nedover gaten eller hvor jeg må stoppe før krysset for at jeg skal kunne få grønt lys og krysse Olav Tryggvasons gate på lovlig vis?

