Det er et tankekors at det bare er de som trenger sitteplassen selv, som reiser seg

Saken oppdateres.

Vi ser det hver dag. Mennesker på vei til et bestemt sted, ofte med stort hastverk. Jeg har vært og er en selv. En person som målrettet og selvsikkert alltid var på den mest effektive vei mot destinasjonen. Alle er på vei, men alle har ikke en like enkel vei til målet.

Den siste uken har krykkene vært min beste venn på grunn av en forstuet ankel. Ikke at jeg kan klage, når man skader seg under en kamp i amerikansk fotball har man egentlig bare seg selv å takke. Jeg har tilpasset meg AtB sine nye bussholdeplasser, og har humpet avgårde mine kilometer på krykker. Jeg har og tatt andre busser som har tatt dobbelt så lang tid for å slippe å gå så langt på krykkene.

Heldigvis er det mange hverdagshelter der ute. Jeg har ofte fått tilbud om sitteplass og assistanse når jeg har hatt behov for det. Det som er et tankekors, og som er litt merkelig er at det stort sett er de som trenger sitteplassen selv om reiser seg. Jeg tror både jeg og mange andre kan ta lærdom av dette.

Gjennom å selv bli satt i en situasjon som dette vil du kunne se andre i samme situasjon. Derfor er jeg glad for at min tid på krykker kun er midlertidig. Jeg har enorm respekt for de som gjennom uker, måneder og år har noe som gjør hverdagen mer komplisert.

Tenk deg om en gang til før du setter deg ned, se deg om en ekstra gang om noen trenger hjelp. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre for deg, plutselig er det du som står der med krykkene i hånden og ingen sitteplass.

