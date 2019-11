Sivert Bjørnstad (Frp) om skattelistene og åpenhet: Den offentlige gapestokken

Saken oppdateres.

I disse dager har skattelistene blitt offentliggjort og man har muligheten til å se inntekt, formue og betalt skatt på naboer, kollegaer og venner.

Fremskrittspartiet ønsker ikke at disse tallene skal være offentlige. Heldigvis er det ikke lenger mulig å søke anonymt i skattelistene. Dette fikk vi gjennomslag for allerede i 2014 og det har dramatisk senket antall søk.

Åpne skattesøk kan fort bli en gapestokk som tilfredsstiller en del menneskers ønske om å snoke i andres privatliv. Man har hørt om barn som har blitt mobbet på bakgrunn av foreldrenes inntekt. Skattelistene kan også gi et feil inntrykk av folks økonomi siden det finnes så utrolig mange fradragsmuligheter. Opplysninger om formue og inntekt er også noe som kriminelle kan ha glede av i forbindelse med planlegging av ulike forbrytelser som ran og svindel.

Nå er det heldigvis sånn at hvis man ser på skatteopplysningene til andre vil de kunne se hvem som har foretatt søket. Så nå må man i alle fall stå for søket sitt.

For personer som bevisst har søkt offentlighetens lys, eksempelvis stortingsrepresentanter, så kan det være riktig at de må tåle å bli kikket litt grundigere i kortene. For vanlige folk så mener jeg imidlertid at skatte- og inntektsinformasjon bør være privat, og at muligheten til å søke i skattelistene bør fjernes.

