Tid for ryddesjau i RBK

Det er et tankekors at det bare er de som trenger sitteplassen selv, som reiser seg

Seks og et halvt års fengsel for å ha tatt seg inn i familiebolig og voldtatt jente

Saken oppdateres.

Klubben står nå ved en skillevei, hvor den ene veien fortsetter med kjøp og salg av spillere, mens den andre veien er litt lengre med erstatning av utgående spillere fra eget oppdrett. Et raskt tilbakeblikk på tiden etter Nils Arne, hvor bankkontoen var full og den skulle brukes til å kjøpe spillere for å holde liv i CL-eventyret.

LES OGSÅ: Sjekk lista: Kan bli full ryddesjau i RBK etter nedturen

Pengene ble brukt opp og klubben måtte bruke sparekniven og i større grad rekruttere egne spillere til A-stallen. Ingebrigtsen/Hoftun sørget for at den nye spillerstallen bidro til seire og påfyll på bankkontoen. Så kunne styrets formann fortelle at nå hadde klubben finansielle muskler til å kjøpe forsterkninger, hvor Bendtner ble den dyreste i klubbens historie. Styret og sportslig ledelse hevder at investeringen har vært lønnsom og tillegger Bendtner hele æren for inntektene fra Europa-spill.

Det blir en påstand basert på tro fordi vi ikke kjenner svaret på alternativet. Uansett så forsvant det mye penger med den gode dansken og de finansielle musklene er borte. Det er nå andre gangen klubben erfarer at det er vanskelig å kjøpe et lag som kan hevde seg i Europa med det begrensede markedspotensial som er i Trondheim.

LES OGSÅ: RBK-spillerne reddet helga da ledelsen bommet

Når kortsiktigheten råder, blir kjøp valgt på bekostning av utvikling av klubbens beste juniorer. Alle forstår at det er forskjell på nivå én og nivå tre, men skal man bli god på nivå én, så må spillere få sjansen til å spille på dette nivået. Jeg henstiller derfor til årsmøte i 2020 om å stille krav til styret om at minst halve A-laget må bestå av eget oppdrett.

Juniorene har år etter år prestert på topp i Norge og vært på høyde med de beste juniorene i Europa. Vær tålmodig og gå den lengste vegen, så får vi et lag som supporterne elsker og som etterhvert vil generere gode inntekter til klubben. Denne diskusjonen bør da komme før valget av nytt styre.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.