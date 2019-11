Takk til en snill og ærlig mann

Nei, hun skal ikke takke seg selv for at bildene kom på avveie

Saken oppdateres.

Mandag 4. november hadde jeg en grusom opplevelse som heldigvis endte godt takket være en snill og ærlig mann. Jeg sto og ventet på buss til Lade på bussholdeplassen i Søndre gate rett utenfor herrebutikken Ree. Bussen kom og jeg gikk inn og fant en sitteplass. Da vi var kommet omtrent halvveis til Lade, oppdaget jeg at min store brune håndveske var vekk! Jeg måte ha glemt den på bussholdeplassen på Søndre.

Jeg dro tilbake dit i full fart og hadde et bittelite håp at den lå under banken jeg satt på. Der lå den naturligvis ikke. Jeg var fortvilet. I vesken lå kontantkort og kredittkort, penger, husnøkkel, briller og telefon. Jeg spurte folk som ventet på buss om de hadde sett vesken. Nei, ingen hadde sett den. Jeg gikk inn til Ree med et ørlite håp om at noen hadde levert den inn.

Hva skjer? Ikke før jeg var kommet innenfor døren til Ree hører jeg en munter stemme rope: Leter du etter veska di ? Å ja, gjett om jeg gjør, svarte jeg. Og der kom en smilende ekspeditør med mine store veske. Ja, jeg fant telefonrøret i vesken så jeg varslet om vesken din var i god behold i butikken her, sa engelen av en ekspeditør. Jeg kunne ha omfavnet ham . Han fortalte at en mann hadde funnet vesken min under benken der jeg hadde sittet. Så leverte han vesken med alt sitt innhold urørt inn til Ree-butikken.

Takk kjære snille og ærlige mann. Du aner ikke hvor glad og meget, meget takknemlig jeg er. Jeg skulle gjerne ha omfavnet deg også.

