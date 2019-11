Eldre ungdommer, AtB-appen og en viktig bussrute

Simen (29) med eksotisk fotballbragd. Nå åpner han for et nytt eventyr

Gikk fra nivå fire til å bli toppscorer for elitelag. Nå mener hun et samarbeid med RBK er helt nødvendig

Saken oppdateres.

Vi er en gjeng ungdommer som snart fyller 80 år, som møtes på «Gammelhjemmet» (Hornemannsgården) i Midtbyen, annenhver tirsdag. Her møtes vi til «karbiss» med full pakke og kaffe. Særs koselige møter. Vi møtes for å løse verdenproblemene. Vi kommer i mål nesten hver gang. Siste tirsdag var det AtB busselskap som var temaet.

Alle har vi fått installert AtB-appen på våre mobiltelefoner. Det har latt oss fortelle at det visstnok var noen som landet på månen 20. juli 1968, så noe enklere kunne kanskje installeringen av AtB-appen muligens ha vært, men vi har alle fått hjelp. Til vår forskrekkelse hørte vi at flere hadde vært gratispassasjerer.

De som hadde små mobiler, kom ikke bekreftelsen på reisebestillingen tydelig frem. En måtte skyve bildet opp. Enkelte så av sin bankkonto at ikke reisene ble belastet kontoen. Om det hadde vært kontroll på bussen, hadde dette vært heller kjedelig. Alle fikk god instruksjon på møtet, så nå er det ingen av møtedeltagerne som er gratispassasjerer mer.

I Adressa leser vi at passasjerantallet har gått drastisk ned. Kan det skyldes at andre «ungdommer» også har problemer med appen. Håper at det ikke blir flere gratispassasjerer? Mange av deltagerne på møtet, er bosatt langs tidligere rute 38, som gikk fra Stjørdal til Melhus. Vi legger oss ned på våre dårlige knær og ber AtB busselskap lar rute 38 gjenoppstå i all sin prakt!

