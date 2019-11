Nå må det ha tiltet for fylkesordføreren

Saken oppdateres.

Jeg satt på bakerste benk i Steinkjer rådhus og lyttet til en svært engasjert fylkesordfører nylig. Tore O. Sandvik (Ap) snakket til fylkets ordførere om fantastiske Trøndelag. Jeg har hørt litt av samme visa tidligere. Om Trøndelag som teknologihovedstaden, Trøndelag som Europas mest kreative region og at vi nå skulle bli kulturhovedstad. Den siste tittelen stakk Bodø av med. Men fylkesordføreren fortviler ikke lenge over tapte slag.

For mens jeg satt der og fulgte med - med et halvt øre - foresvevet det meg at Sandvik hadde overgått seg selv. Han lanserte helt overraskende at Trøndelag burde ha ambisjoner om å bli astronomihovedstaden. Nå har det tiltet for fylkesordføreren, tenkte jeg. Riktignok har vi nesten hatt salige Stephen Hawking på besøk i byen, men vitenskaps-festivalen Starmus ble aldri noen suksess. Var det likevel et forsøk på å vekke til live den tidligere stjernesatsingen? I mangel av noe bedre. Trøndelag er jo ikke helt seg selv om regionen ikke er hovedstad for noe.

Det vil si, vi er fortsatt kirkehovedstaden, men vi trenger noe større, og hva er vel mer passe ambisiøst enn å satse på himmelrommet. Kanskje er det jeg som tenker for smått. Jeg hører med kolleger. Heller ikke de har fått med seg at fylkesordføreren har utenomjordiske ambisjoner på vegne av regionen.

Jeg ber fylkesordføreren utdype planene og spør om mer info om astronomihovedstaden. «Astronomi?». Spør han overrasket. Ja, som erstatning for kulturhovedstaden, som gikk fløyten? Prøver jeg. «Ikke astronomi. Gastronomi!», får jeg lattermildt til tilbake.

Og da er det mest snakk om Michelin-stjerner.

