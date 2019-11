AtBs rutetilbud rammer barna på Væretrøa

Vil ha et tak på momsfritaket for elbiler

Vi som bor på Væretrøa synes vi har et kjempefint bomiljø, med rolig beliggenhet i idylliske omgivelser. Men med en avstand på omtrent fire kilometer til bydelssentrum på Ranheim sier det seg selv at hverken barn eller voksne kan gå eller sykle til alle daglige gjøremål, og vi er avhengige av et godt kollektivtilbud i hverdagen.

Da AtB satte i gang sitt nye rutetilbud etter sommeren virket det som de hadde glemt at Væretrøa tilhører Ranheim bydel, hvor barna går på skole, har fritidsaktiviter og en stor del av sin sosiale omgangskrets. Nå har vi stort sett kun én bussavgang i timen mellom her og Ranheim, også i det tidsrommet barna skal til og fra skole og fritidsaktiviteter.

I tillegg har AtB vanskeliggjort skoleskyssen siden barna må bytte buss underveis, og avgangstidspunktene er lite tilpasset når barna skal reise til og fra skolen. Muligheten for barna til å være mer selvstendig i hverdagen har dermed blitt betydelig redusert, og behovet for korte kjøreturer for henting og bringing har økt vesentlig. Det nye rutetilbudet rammer derfor særlig barna og barnefamiliene på en veldig negativ måte.

Da det nye ruteoppsettet ble presentert før sommeren, tok vi i Væretrøa Grendelag raskt kontakt med AtB for å synliggjøre hvor dårlig den nye løsningen for vårt område var. Vi opplevde for så vidt at AtB ønsket en dialog om dette, og de innrømte delvis at de hadde undervurdert viktigheten av en god forbindelse mellom her og Ranheim. Samtidig var de tydelige på at de ikke kunne gjøre noen endringer før i januar 2020.

For et par måneder tilbake hadde Harald Storrønning i AtB et innlegg i Adresseavisen hvor han kommenterte bussløsningen vi har fått. Her henviste han til at det er andre rutealternativer som går fra byen og ut hit. Det stemmer for så vidt, selv om frekvensen på disse også er veldig lav, men det er ikke forbindelsen til byen som er hovedproblemet. Det er forbindelsen med Ranheim som særlig har blitt altfor dårlig.

Videre henviste han til at det tidligere hadde gått mange tomme busser til Væretrøa, og at de måtte endre på oppsettet med tanke på effektivisering. Det har vi forståelse for, men å få kun én avgang i timen store deler av dagen oppleves i realiteten som å få busstilbudet fjernet.

Et viktig poeng er at det svake rutetilbudet rammer hele den østre delen av Ranheim, som betjenes av samme matebuss (nr. 44) fra metrobussen. Engasjementet i Ranheimsavisa og på sosiale media har vært stort i hele høst, noe AtB nok har merket godt. AtB har også gjennomført en spørreundersøkelse blant beboerne her, og det bør derfor være rimelig klart for AtB at misnøyen med løsningen og rute nr. 44 er stor. Samtidig har de fått mange konstruktive innspill fra oss som bor i området til hvordan busstilbudet kan bli bedre.

TOBB setter i disse dager i gang utbygging av et nytt boligfelt rett ved siden av oss, og området er i vekst med en stadig større andel barnefamilier. Behovet for et kollektivtilbud er dermed også økende. Dersom vi på Væretrøa og resten av Ranheim øst skal kunne bidra til visjonen om nullvekst i trondheimstrafikken, og ha et reelt busstilbud som gjør at vi ikke blir isolert fra bydelen vi tilhører, er vi nødt til å få en endring i ruteoppsettet fra januar.

