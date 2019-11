Mari Holm Lønseth (H) svarer Trine Reitan (Ap): Bolighjelp uten å ødelegge markedet

Kommunen krever betaling for tomta nå, selv om mangel på skoleplasser gjør at kjøperen ikke vet når de får lov til å bygge

Det må bli lettere for folk å kjøpe sin egen bolig. Da må vi bygge flere boliger, raskere, enklere og billigere enn før. Trine Reitan i Verdal Arbeiderparti mener Arbeiderpartiet trenger en bedre boligpolitikk. Det er jeg, ikke overraskende, helt enig i. Derimot er også hennes løsning svært uklok. Den vil sparke beina under den svært vellykkede politikken Norge har hatt de siste tiårene, hvor målet er at flest mulig skal eie sin egen bolig.

Skal flere kunne kjøpe bolig, må det bygges flere boliger. Særlig må det bygges flere små og gode boliger som unge både vil og har råd til å bo i. Boligene må bygges raskere og rimeligere. Sånn vil boligprisene også gå ned, som gjør det enklere for flere å få oppfylt boligdrømmen.

Norge har et velfungerende boligmarked hvor de fleste av oss eier egen bolig. 8 av 10 bor i en bolig eid av husstanden. 4 av 10 unge mellom 25 og 30 år eier egen bolig. De fleste som kjøper bolig i 20- og 30-årene gjør det uten hjelp hjemmefra. Det er altså helt feil at det å eie bolig er blitt et gode som overklassen har, slik Reitan fremstiller det. Når det er sagt, vil Høyre likevel fortsette å føre en aktiv boligpolitikk som gjør at enda flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

Reitan drømmer seg tilbake til et gjennomregulert boligmarked fra 1970-tallet. At en familiebolig, som i dag koster flere millioner bare å bygge, skulle kunne koste en kvart million, er utenkelig uten omfattende subsidiering. Det fremstår utopisk og urealistisk, men er i tillegg helt feil løsning som ikke vil hjelpe de som virkelig trenger det, og heller ikke løse den grunnleggende utfordringen om at det bygges for få boliger.

Høyre vil gi bolighjelp til dem som trenger det mest. Derfor har vi styrket den boligsosiale politikken, og hjelper flere til å gå fra leie til eie enn før. Det vil vi fortsette med, samtidig som vi vil legge til rette for at det bygges nok boliger. Sånn kan folk som ønsker det få muligheten til å kjøpe egen bolig. Vi vil hjelpe folk inn på et boligmarkedet som fungerer godt, ikke ødelegge selve markedet.

