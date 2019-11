Foreningen Tryggere Ruspolitikk om saken om «kjærlighetsdopet»: Kunnskap om rusmidler kan redde liv

Mobiltelefonen er ikke laget for minusgrader. Slik unngår du at den slår seg av i kulda

Saken oppdateres.

I Adressa kunne vi lese den tragiske historien om Haakon som døde da han og kjæresten tok et helt gram MDMA hver. Førstegangsbrukere av MDMA ikke bør ta mer enn 70 mg, og rusdoser over 125 mg frarådes generelt. Dosen han tok i stedet, kan sammenliknes med å styrte en hel liter sprit.

Jeg er selv mor, og historien om Haakon gjør meg opprørt. For vi vet at mer enn fem prosent av nordmenn mellom 16 og 34 år har brukt MDMA, og at andelen er enda større i de store byene. Til tross for dette, er det i dag tabu å informere unge om hvordan de kan ruse seg tryggere hvis de prøver rusmidler. På skolen får de bare vite at de ikke bør bruke, slik at de selv må skaffe informasjon på nettet eller fra venner. Dette setter liv i fare.

LES HELE HISTORIEN om Haakon og Harmony her.

Jeg forstår at mange tenker at den eneste måten å forebygge slike dødsfall på, er å fortelle våre unge at de må holde seg unna. Det vil jeg også gjøre som mor. Samtidig vet vi at uansett hvor gode foreldre vi er, har vi ingen garanti for at våre barn lytter til oss. Noen vil fortsatt eksperimentere og ta risiko. Da er ikke advarsler nok.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Med alkohol er det en selvfølge å lære unge forskjellen mellom øl og sprit, at de bør drikke vann mellom enhetene og at de bør velge butikkvare fremfor hjemmebrent – selv om vi sier at de helst ikke bør drikke. Jeg mener denne type informasjon er enda viktigere for ulovlige rusmidler, både fordi de ofte byr på flere faremomenter og fordi allmennkunnskapen om dem er mye lavere. Hvor mange unge tror vel at en hel liter sprit er en forsvarlig dose alkohol?

LES OGSÅ: - Unge mener at narkotika er bedre enn alkohol, fordi du ikke blir fyllesyk

De siste årene har vi sett en betydelig økning i bruk av ulovlige rusmidler. De fleste brukerne er som Haakon og kjæresten – vanlige unge mennesker uten rusproblemer eller tilknytning til et rusmiljø, som er ute etter positive opplevelser. Når myndighetene ikke vil bidra mer til økt allmennkunnskap, står vi foreldre overfor et valg: 1) Utelukkende be våre barn holde seg unna rus og, og ta sjansen på at de klarer seg selv hvis de likevel eksperimenterer, eller 2) sørge for at de får kunnskapen de vil trenge hvis de eller deres venner eksperimenterer med rusmidler. Hva vi velger, kan være forskjellen mellom liv og død.

LES OGSÅ: Haakon (21) og Harmony (17) skulle bare prøve MDMA, også kalt «love-drug». De hadde ikke peiling på hva de gjorde.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter