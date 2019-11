Debatten om Kristin Lavransdatter fortsetter: Glitrende! En av de beste teateropplevelsene jeg har hatt

Disse fire nordmennene kan bli klare for EM denne uken – men de spiller ikke for Norge

Mye rart er blitt skrevet av negativ karakter om Trøndelag teaters oppsetning av Kristin Lavransdatter. Jeg har lest bøkene om Kristin Lavransdatter. Det er fascinerende hvordan Sigrid Undset har klart å skape et så levende og historisk troverdig tidsbilde av livet i Norge på første halvdel av 1300-tallet.

Da jeg så at Kristin Lavransdatter skulle settes opp som teaterstykke, kjøpte jeg straks to billetter; til min kone og meg. Ikke visste jeg da at forestillingen skulle vare i fire og en halv time. Jeg sa klart ifra til min kone at hvis det ble kjedelig, ville jeg gå før forestillingen var ferdig. Imidlertid ble jeg sittende tiden ut, og tiden gikk fort. Jeg ble veldig positivt overrasket.

Forestillingen var strippet, både når det gjaldt kostymer og kulisser. Fokus ble derfor rettet mot skuespillerne. Jeg ble veldig imponert over skuespillerprestasjonene. Skuespillerne klarte godt å formidle mellommenneskelige stemninger i handlingen gjennom ord, uttrykk og dramaturgi, ofte med en vellykket humoristisk snert.

Skuespillerprestasjonene var så glitrende at dette ble en av de beste teateropplevelsene jeg noensinne har hatt. Det sier ikke lite, for jeg begynner å bli en gammel mann. Takk til Trøndelag teater for at dere tør å gå nye veier, og hjertelig takk til skuespillerne for en flott og sterk innsats av høy profesjonell kvalitet.

