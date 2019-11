Jeg er fly forbainna over forsida!

Julio Kopseng dømt for å ha voldtatt ytterligere to kvinner

At studenter selger nakenbilder, er ille nok. At Adressa gir disse spalteplass, opprører meg

Saken oppdateres.

Hva slags forside serverer Adressa leserne sine til morgenkaffen 12. november? At studenter velger å selge nakenbilder av kroppen sin, er ille nok. At Adressa gir disse spalteplass over flere helsider, opprører meg. I hvilken retning vil vi at samfunnet vårt skal utvikle seg?

LES OGSÅ: Slik snakker ungdommen om nakenbilder

Hva slags signaler sender avisa til vår oppvoksende slekt? Helt greit for unge jenter å vise bilder av kroppen sin for penger! Disse jentene presenteres som søte, sporty og reflekterte. Dette handler ikke om juridiske spissfindigheter og aldersgrenser. Dette handler om hvilke etiske retningslinjer og holdninger vi vil at samfunnet vårt skal være tuftet på.

Dårlig psykisk helse blant ungdom, samt kroppspress blant dagens unge, fyller nyhetsbildet i økende grad. Disse studentene sier: «Du må ha ben i nesa og tørre å stå for det du gjør». Det vil si å selge nakenbilder!

Hva hjelper det med ben i nesen om du mangler ryggrad! Etiske retningslinjer for vernepleiere er ikke forenelig med disse handlingene. Et inkluderende samfunn som i stor grad er ivaretakende ovenfor hverandre, får vi ikke kjøpt for penger. Hva med å bidra til et bærekraftig samfunn. Det er ikke likegyldig hvilke valg vi gjør.

LES FØRSTE SAK I SERIEN: Nesten hver dag Nora (13) kom hjem fra skolen, gikk hun på rommet sitt, tok av seg klærne og sendte et nakenbilde

Er vi på full fart mot et samfunn som har penger som eneste verdibegrep? Et samfunn hvor vi selger bestemor bare det gir nok penger i kassa?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter