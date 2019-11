Kronens bakside

At studenter selger nakenbilder, er ille nok. At Adressa gir disse spalteplass, opprører meg

Saken oppdateres.

Kronekursen faller og eksportindustrien jubler, men hvem plukker opp regningen for valuta-festen?

Alle på utenlandstur har oppdaget det for lenge siden: Biffen i Brooklyn og sangriaen i Spania har blitt betydelig dyrere det seneste året. Ut ifra trafikktallene på Gardermoen lever vi nordmenn godt med de økte prisene, og meningen er ikke å være den som stopper nachspielet.

LES OGSÅ: Få familier har råd til å bo sentralt i byen

Som annet i livet, kommer lite gratis. Hverken lunsjer og kronekursfall kommer uten kostnader. For deler av næringslivet er prislappen høy og spesielt varehandelen er den store kronetaperen. Butikken på hjørnet angripes allerede fra flere fronter. Internetthandelen presser prisene og bærekraftfokuset gjør forbrukerne mer bevisste. Ifølge Virke gikk 28 prosent av handelsbutikkene med underskudd i fjor, og over halvparten av alle onlinebutikkene tapte penger. Valutakursen legger dermed til noen kilo ekstra blysøkke for kjøpmennene.

Bildet er riktignok litt mer nyansert, og dem som eier og utvikler merkevaren selv har større mulighet til å snu seg rundt og forhandle priser med underleverandørene i lavkostnadsland. For dem som selger varene til de store internasjonale merkevargigantene som Nike og Apple er det verre. De får priser satt av det internasjonale hovedkontoret, justert for en svakere norsk krone. Det betyr enten bråk mot kundene eller lavere etterspørsel. Trøbbel blir det uansett.

LES OGSÅ: Lav kronekurs og bedre tider i andre land skaper trøbbel for Norge

Bilimportørene har også kroneproblemer. Riktignok har innovasjonstakten i bransjen vært høy og norske myndigheter har vært svært gavmilde ovenfor nybilkjøperne de seneste årene. Når moms blir innført på elbiler og kronekursen virkelig begynner å bite, så vil likevel mange måtte velge billigere modeller, eller kjøre dieseldroget litt lenger.

En annen uheldig effekt av kronesvekkelsen er en høyere rente. Norges Bank styrer etter inflasjonsmål og høyere priser gir høyere rente. Det er vanskelig å beregne de nøyaktige effektene av kronesvekkelsen, men en tredjedel av konsumprisindeksen i Norge er valutapåvirket. En tommelfingerregel sier at en ti prosent svekkelse av valutakursen gir ca. ett prosentpoeng høyere inflasjon, noe som slår direkte på rentesettingen. I Danske Bank venter vi fortsatt at Norges Bank øker renten neste år, noe vi ikke hadde trodd uten kronesvekkelsen.

LES OGSÅ: Svak krone er en gave til flyskammen

Viktigst er likevel incentivene til innovasjon, digitalisering og omstilling. Norsk oljeserviceindustri ble ekstremt mye bedre i årene etter oljeprisfallet i 2014. Da oljeprisen sto i 112 dollar per fat, så hadde flere oljeselskaper en negativ kontantstrøm. Noen år etterpå var break even-nivåene for enkelte felter kuttet til 20-tallet per fat. I dag har oljeselskapet aldri tjent så mye penger, til tross for at oljeprisen er halvparten av 2014-nivået. Oljeservice-selskapene har rykket opp i eliteserien på effektivitet og de har hatt kronevinden i ryggen.

Det er hele poenget. Endring kan være smertefull og de fleste vil vegre seg for å løpe en ekstra intervalløkt om man ikke må. Har norske eksportbedrifter vært like kostnadsbevisste og innovative det seneste året som de burde vært? Er de klare til å takle en kronekurs som er på 2015-nivå?

LES OGSÅ: Drit i klima - det er snart jul

I dag flommer turistene gjennom taxfree-en på Gardermoen på vei mot nordlys i Tromsø, en undervannsrestaurant ved Kristiansand, eller for å oppleve livet på første klasse på Britannia. Og prisnivået er jo ikke katastrofalt, sier de. Som Sveits, bare annerledes.

Hva så om kronen brått styrker seg kraftig og det meste blir 20 prosent dyrere for turistene. Våre aller beste reiselivsprodukter vil ennå være i verdensklasse, men flyene fra USA og Kina vil nok bli færre. Da gjelder det å ha tatt de ekstra elghufsene da tidene var gode og naboen var på nachspiel.

Til større gullmedalje, til større bakside.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter