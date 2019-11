Besteforeldre advarer mot helårsidretter og alvoret

Saken oppdateres.

Vi er enige i lederen «Overivrige idrettsforeldre må gå i seg selv». Vi synes også at engasjerte foreldre er nødvendig, men det er stor forskjell på kompetente og inkompetente foreldre.

Inkompetente foreldre med store ambisjoner kan gjøre skade for egne barn. I lagidretter ødelegger de i tillegg for 12-15 andre.

Det er fint at Erlend Slokvik, toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, griper tak i dette. Men et enda større problem enn «gærne» foreldre, sitter han selv i posisjon til å gjøre noe med: spesialiseringen og helårsidrettene.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

«Spesialiseringen dreier seg om helårstilbud og uttak til samlinger i stadig yngre årsklasser, samt egne tilbud fra kommersielle aktører utenfor idrettslagene», skriver Adressa i sin leder.

LES OGSÅ: Overivrige idrettsforeldre må gå i seg selv

I vår generasjon var det klart avdelte sesonger. Sesongene gled sømløst over i hverandre. Stor allsidighet. Krets-landslag etter 16 år. Økonomi ikke noe problem. I våre barns generasjon var det samme fordelingen mellom sommer og vinter, men fotballen begynte å snike seg inn i hallene utenfor egen sesong. Økonomi og belastning førte til noe bortvalg fra 14 års alderen. Belastningen økte og de første «utbrente» utøverne kom.

Det er nå blitt helårsidretter ned i 5-årsalderen. Knapt uten ferie og pauser. Dette er tydeligvis en ønsket utvikling fra norsk fotball. Hvorfor? Kunstgress utvidet sesongen med minst to måneder. Med fotballhallene kan en spille året rundt. I tillegg driver nå Fotballforbundet (og andre?) med samlinger (BDO) for de «beste» 12-åringene utenom sesong.

Og de andre forbundene og Norges Idrettsforbund (NIF) sitter muse stille i båten.

LES MER OM: Det privatdrevne laget Tiger i Trondheim, som nå er nedlagt.

Nå kryper alvoret nedover i aldersklassene. Uttak allerede i 12-årsalderen og prat om de «rette holdninger». Bedre helse og livskvalitet for barn og unge er et tema for Helsedirektoratet om videreutvikling av folkehelsepolitikken. Idrettens rolle i å fremme barn og unges fysiske og psykiske helse, er utvilsom.

I samme klubb legges nå treninger til samme dag. Valg tvinges frem. Alf Inge Haaland sier i Dagbladet 28. september om sin sønn: «Erling drev med håndball, friidrett og ski fram til 14 år. Jeg synes selv det var kjekt å drive med tennis og håndball ved siden av. Det er viktig med allsidighet.»

De fleste på toppnivå, og deres trenere, terper på allsidighet, men det virker som særforbund og klubber gjør hva de kan for å forhindre det. Mengden treninger, samlinger og kamper er stort nede i aldersklassene. Belastning totalt blir stadig større. Stadig flere unge sliter med skader. Ikke av lekbetont fysisk aktivitet på fritida – som vi hadde tid til – men slitasje og overbelastning knyttet til organisert virksomhet.

Tidligere rammet «utbrenthet» noen få store talenter. Fremover vil nok dette ramme langt flere. Helårsidretter med voksende ambisjoner fordyrer. Tall som 80 000 per år nevnes. Det er uproblematisk for foreldre med mye penger, men nesten umulig for andre. Er det greit med slike forskjeller? Til og med fotball, folkeidretten, er i ferd med å få store økonomiske skiller. At ungdommer selv slutter, for å spare foreldrene for ydmykelsen, er til å bli kvalm av.

LES OGSÅ LEDEREN: Norske ungdommer blir stadig tyngre, men det kan ikke bare være foreldrenes ansvar å bremse vektoppgangen

Selv om vi som foreldre engasjerte oss langt over normalt, hadde vi også tid til hytteliv, reiser, avslapping, og til mye annet artig. Dagens foreldregenerasjon, har fullt program nesten hver kveld og helgedag, samt dugnader og møter. Gode foreldre stiller jo lydig opp. Idretten er blitt en viktig del av tidsklemma. Ferie og fritid planlegges etter barnas idrett.

Her er noen konkrete forslag:

Foreldre: Ta leken og idretten tilbake til barna. Våg å si nei. Spør fagfolk om belastning og utvikling. Sett grenser for ditt barns aktivitet. Ta det opp på neste foreldremøte.

Trenere: Sett ned tempoet. Ikke tving frem valg. Allsidighet. Samarbeid- ikke vær konkurrenter- dere har et felles ansvar for barna.

Klubber: Lag retningslinjer. Ivareta leken og allsidigheten. Forebygg rovdrift og pålagte valg.

Særforbund: Er landslaget det eneste som er viktig? La barna være i fred til de har passert 14. Ta kampen mot andre særforbund- for barna.

LES OGSÅ: Foreldre må skjerpe seg

Idrettsforbundet: Demp iveren etter nye verdensmestere. Stopp helårsidretter eller pålegg i det minste tre måneders ferie fra organisert virksomhet for alle under 14 år. Stopp landslagssamlinger eller regionale samlinger for barn under 14 år.

Særkretser: Ikke ha mest fokus på å skaffe store internasjonale mesterskap og mesterskapsarenaer. Barn og foreldre i hverdagen er viktigere.

Politikere: Ivaretar idretten sitt betalte samfunnsoppdrag, slik barn- og ungdomsidretten utvikler seg?

Adressa: Se på konsekvenser av helårsidrettene, landslagsaktivitet (ned på 12-års nivå), ubrenthet og skader. Se på hvordan toppidrettens behov styrer barneidretten, se på foreldrenes utfordringer, økonomiske belastninger og forskjeller, og store arrangement.

Rett kritiske spørsmål til fotballpresident Terje Svendsen og idrettspresident Berit Kjøll, før vi får landslagssamlinger for 8-åringer.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter