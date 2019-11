Reklame på adressa.no

Saken oppdateres.

Det er med stor irritasjon jeg skriver dette innlegget. I tirsdag 12. november når jeg åpner web utgaven av Adresseavisen, så er 50 prosent av skjermen dekket med reklame for Altibox. Begge sidene av skjermen blinker ustanselig med «Hurra!»

Har en viss forståelse av at aviser er avhengig av sine annonseinntekter, samtidig mener jeg dette både er påtvungen og uønsket reklame. Det må være mulig å lese web avisen reklamefri når man betaler 4309 kroner for et års abonnement av Adresseavisen.

Med et resultat for 2018 på 88 488 millioner kroner, så bør kanskje Adresseavisen vurdere om de er til for sine lesere eller sine annonsører. Når posten klarer å gi oss muligheten til klistre «reklame, nei takk» på postkassen, så bør man som abonnement av Adresseavisen kunne lese web-utgaven av avisen fri for denne type reklame.

