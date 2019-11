Lånt DVD ødela filmopplevelsen

Mathilde (26): - Finnes det egentlig noe som sjokkerer og imponerer oss nå? Eller er det for seint for oss?

Saken oppdateres.

- Vi jobber ikke med dette regelverket. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med Trøndelag fylkesbibliotek, svarer en saksbehandler hos Fylkesmannen i Trøndelag da vi skriver at kommunen(e) bryter Folkebibliotekloven og at dette bør påses.

En fredag kveld i oktober benket nemlig min kone og jeg oss for å se storfilmen, Pelle Erobreren. Det ble en selsom opplevelse, ikke minst fordi filmen som var lånt inn av Levanger bibliotek fra Trondheim folkebiblioteket oppviser en rekke anomalier (avvik fra det normale, red.anm.). Det skyldtes formodentlig riper/skader på innleide DVD, og i lange perioder stopper helt opp å spille, noe som selvsagt ødelegger filmopplevelsen.

Det er ikke første gang vi opplever dette. Vi undrer oss derfor på om de offentlige biblioteket også låner ut bøker der omtrent halvparten av sidene er revet ut eller overstrøket. Og at vi som ikke ser oss råd til råd til å abonnere på Netflix, eller andre betalingstjenester på internettet, skal måtte finne oss i å bli avspist med søppel, altså varer som burde vært kastet og destruert.

Vi tør håpe at kommunen som leverer bibliotektjenester, vil se seg i stand til å kvalitetssikre noen av de tjenester de tilbyr brukerne/skattebetalerne, eller så også innstille tjenesten. I motsatt fall bryter de aktivt lov om folkebibliotek om at «§ 1. Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.».

Videre står det: «(…). Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Er det ikke da Fylkesmannens oppgave å overvåke at regelverket og Folkebibliotekloven blir overholdt, herr fylkesmann? Eller blir det med Fylkesmannen som i visa til Alf Prøysen, om at «den største skylda det har nå snekker`n som laga stæga ta røttne bord?»

