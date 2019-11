Skjenkekontrollørene observerer uvanlig adferd

Tiden er overmoden for at «monopolet» til Humanetisk forbund brytes

Tiden er overmoden for at «monopolet» til Humanetisk forbund brytes

Jeg ser i ordet fritt 13. november at Tyva Lysholm føler seg dårlig behandlet når hun blant annet er på byen, og jeg synes selvsagt det er veldig trist. Noe av forklaringen kan være at utesteder som har skjenkebevilgning er veldig redd for å miste denne, da det betyr at man må stenge, de ansatte må permitteres og man taper mye penger.

Når skjenkekontrollørene kommer til et utested, sitter de i lokalet og observerer om de ser adferd som er forenelig med det å være beruset. De sjekker ikke for sykdom, eller andre forhold, men gjør en vurdering på avstand.

Utestedene kan derfor bli litt paranoid av redsel for å miste sin skjenkebevilling, og kan av og til virke unødig strenge. Skal vi kunne gjøre noe med dette problemet, må skjenkekontrollørene se på hvordan de jobber, og kanskje forsikre seg om at det ikke er snakk om sykdom. Hvis det ikke er mulig, kan det være en idé at de som har slike symptomer, kan få ett id-kort som bekrefter at vedkommende har en sykdom som til forveksling ligner på det å være beruset.

