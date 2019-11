Konkurransen resulterer i at bedrifter går konkurs, én etter én

- Helt sykt at vi hadde forelesning der for ti dager siden

Tiden er overmoden for at «monopolet» til Humanetisk forbund brytes

Saken oppdateres.

Nesten hver dag leser jeg om bedrifter som går konkurs, både små og store. Veletablerte bedrifter som har overlevd i generasjoner går plutselig til grunne. Utviklingen skremmer meg! Hvorfor har det blitt slik?

Jeg, som alle andre gründere, har møtt mange uforutsette utfordringer de første årene. Noen utfordringer løser seg, mens andre stjeler nattesøvnen fortsatt. Men når alt kommer til alt, så handler det om en ting - bærekraftig utvikling. Er ikke markedet lønnsomt, så vil det ikke være bærekraftig for en bedrift over lengre tid. Enkelt og greit.

LES OGSÅ: Over 6 000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året

De siste ti årene har det utspilt seg en enorm priskrig over hele landet i alle bransjer. Prisene presses og konkurransen er knallhard. Sannheten og resultatet er at ingen tjener på det. Leverandøren får mindre fortjeneste, og i mange tilfeller tap. Mens kundene blir ivrige og forbruker mer enn de nødvendigvis trenger. Konkurranse og priskrig er sunt - helt til markedet ikke er lønnsomt lengre.

Altså, en konkurranse kan skape en uheldig forventning om noe som ikke er bærekraftig. Priskrig handler kun om å vinne kunder og slå konkurrenter konkurs. Vår bedrift står midt i denne krigen, og resultatet av konkurransen er uheldig for alle parter. Konkurransen har resultert i en forventning om at vår tjeneste skal være gratis, nettopp fordi vi har tilbudt det i perioder. Vi har selv skapt forventningen. Resultatet? Ingen av oss tjener penger. Smart og innovativt? Nei!

LES OGSÅ: Ingen skam å gå konkurs

Forventer du at taxisjåføren skal kjøre deg hjem gratis? Det tviler jeg på. Men om taxiselskapene hadde kjørt kampanjer med gratis kjøring, så hadde du kanskje hatt et håp om det likevel? Eventuelt ventet til neste kampanje? Fordi det er skapt en forventning om at det finnes et bedre tilbud.

Her har vi et ansvar, både leverandørene og forbrukerne. Det handler om å skape realistiske forventninger, stabilitet og ikke minst forståelse. En realistisk forventning som bidrar til et levedyktig næringsliv.

De fleste tenker at de ønsker å spare mest mulig. Så mye som mulig, for så lite som mulig. Ikke sant? Ja, det er en fin tanke - helt til man forventer å betale mindre enn hva det reelt koster.

LES OGSÅ: Åpner butikk i Midtbyen igjen, etter konkurs i fjor

Konkurransen er så hard at det er kun de største aktørene med uendelig kapital som overlever. Skal man ha en sjanse for å overleve, så er man avhengig av utvikling. Men utvikling er igjen avhengig av et lønnsomt marked. Det er nettopp dette som resulterer i at bedrifter går konkurs, én etter én.

Eksempel: En av våre store konkurrenter gikk mange millioner i underskudd i fjor. Da skulle man tro at de sluttet å gi bort tjenesten gratis, men de fortsetter å skape et marked som ikke er lønnsomt. De planlegger å gå med underskudd. For de største aktørene har bare et mål, monopol. Dette er ikke bare uheldig for bedriftene, men også for forbrukerne. Når de små aktørene har tapt slaget, sitter kongene på haugen og skal dekke tapet. Da risikerer vi at prisene stiger langt over hva en sunn konkurranse ville gitt. Denne type priskrig og konkurranse kan altså gi et negativt sluttresultat for alle parter.

LES OGSÅ: Frykter fordel for utenlandske konkurrenter etter nytt forslag

Et godt næringsliv er avhengig av mangfold for optimal utvikling og vekst. Bedrifter har et ansvar om å skape realistiske forventninger og et lønnsomt marked. Men forbrukeren har et ansvar og en stor påvirkningskraft også. Når vi støtter de som spiller Monopol med rovprising, hindrer vi innovasjon og sunn konkurranse. Vi skaper et ustabilt marked med en ustabil økonomi, hvor få bedrifter overlever.

Tenk på dette: Lav fortjeneste, gir lav lønn. Lav lønn, gir dårligere betalingsevne. Det er med andre ord bare mindre penger i omløp og alle parter taper på det. Vi må bli mer bevisst på konsekvensene av valgene og forventningene våre. Det billigste er ikke nødvendigvis det beste valget likevel.

Jeg oppfordrer alle til å tenke innovativt, mangfold og et sunt næringsliv. Sammen kan vi skape en fremtid med en bærekraftig utvikling.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter