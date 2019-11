Hvor er skimuseet i Trondheim?

Hareides bragd hylles i Danmark. Men som nordmann vet han at det er umulig å vinne over skeptikerne

Skimuseet på Sverresborg kan være verdens eldste skimuseum, men ligger nå nedpakket og ut av synet på Sverresborg. Min bestefar, E. A. Tønseth begynte så tidlig som i 1890-årene å samle og registrere ski og utstyr. Det er en unik og verdifull samling, i tillegg, landets største samling av samiske ski som ingen andre har.

Som eneste gjenlevende barnebarn av Tønseth her i byen finner jeg det både vemodig og trist at hele denne verdifulle samlingen nå er nedpakket i møllposer og stuet vekk et eller annet sted på Sverresborg.

Skimuseet har gjennom tidene hatt en noe omflakkende virksomhet, både på Skistua og Sverresborg. I forbindelse med VM på ski i 1997 fikk man ved hjelp av gode krefter etablert en god og fin utstilling i Løveapoteket. Det har blitt hevdet at denne utstillingen var den mest besøkte på Sverresborg. Samlingen måtte dessverre demonteres for et par år siden for å gi plass til Adolf Øiens leilighet. Det ble sagt at at man håpet at samlingen kanskje kunne settes opp i det gamle gråbygget noe senere, men der har det stoppet helt opp.

Hvorfor et skimuseum? Ski er et viktig element i norsk kulturhistorie. I vår del av verden har mye av menneskers liv og virke vært knyttet til ski, brukt til jakt og fangst, transport og kommunikasjon. I motsetning til i dag hvor vi forbinder det mer med lek og moro, sport og konkurranser.

Skisamlingen eies i dag av Trondhjem Skiklub, som gjennom en avtale har stilt den til disposisjon for Sverresborg museum som skulle ha ansvaret for utstilling og formidling. I dag er hele samlingen demontert og ligger nå på lager. Det innebærer at vi i dag ikke har et skimuseum i Trondheim.

For tiden investeres det millioner, kanskje nærmere én milliard kroner i skianlegget i Granåsen. MIST (Museene i Sør-Trøndelag) er eid av kommunen og fylket, men vil ikke bidra økonomisk til igjen å få etablert et skimuseum på Sverresborg. Samtidig som Trondheim snakket om å bli Europas kulturhovedstad. Og skulle Trondheim bli tildelt et VM på ski, må vi ikke da ha et nasjonalt skimuseum her i byen for å kunne vise frem vår lange og stolte skihistorie.

Vi har en forpliktelse ovenfor de som har gitt eller deponert gjenstander, utstyr eller premier til museet. Forpliktelse ovenfor vår skihistorie, og, ikke minst ovenfor Ernst Andreas Tønseth, min bestefar, slik hans arv kan føre videre.

