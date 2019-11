Honnør til Trondheim parkering etter sykehusparkering

Saken oppdateres.

Lørdag 9. november parkerte jeg utenfor skaden ved St. Olav og tastet inn bilnummer og betalte 68 kroner med kort. Alt gikk fort for seg fordi jeg hadde en passasjer i bilen som hadde kappet en finger på en stor kappsag.

LES OGSÅ: Parkeringsvakten hørte dunkelyder fra et bagasjerom

Problemet var at det ble et to-tall i stedet for et ett-tall i bilnummeret, og da jeg stod og ventet på lappen, så jeg det stod i nederste hjørne i et hvitt felt kvittering. Men da var det for sent. Jeg viste at parkeringsvakten går inn og sjekker bilnummeret, så jeg regnet med at det skulle gå bra.

Etter at pasienten var levert satt jeg meg ved vinduet for å følge med om parkeringsvakten skulle komme. Jeg gikk inn på mobilen og sjekket nettbanken, og det var allerede reservert 68 kroner på Trondheim parkering.

LES OGSÅ: To menn tiltalt for vold mot parkeringsvakt

Da jeg gløttet opp fra mobilen, stod parkeringsvakten allerede og skrev ut boten. Jeg løp ut og forklarte hele historien og viste henne at det var allerede kommet på nettbanken. Hun hadde sjekket, men kunne ikke finne bilnummeret. Hun mente at muligens hadde jeg bommet litt på bilnummeret og hun forklarte meg hvordan jeg skulle gå fram for å få oppklart saken på beste måte, og det gjorde jeg.

Saken ble oppklart hurtig og greit takket være en hyggelig dame i administrasjonen hos Trondheim parkering og en like hyggelig parkeringsvakt. Like god service som vi får fra sykepleierne ved St. Olav.