Følger du hjertet eller reklameplakatene?

Trondheim kan ikke utrede seg i hjel for å unngå å ta en avgjørelse om Brattøra Det er ingen grunn til at godstog og containere skal parkeres midt i Trondheim sentrum

Trondheim kan ikke utrede seg i hjel for å unngå å ta en avgjørelse om Brattøra Det er ingen grunn til at godstog og containere skal parkeres midt i Trondheim sentrum

Saken oppdateres.

For eksempel: Hvem har «pålagt» kvinner å bruke BH, sminke, smykker, høye hæler og barbere seg? Gjør vi det fordi vi liker det, for vår egen del, eller fordi vi føler vi bør og forsøker å oppfylle et uoppnåelig kvinneideal? Dagens samfunn virker dessuten å mene at kvinner har spesielle evner angående rengjøring, husholdning, orden og familie – hvordan i alle dager har vi kommet frem til det?

Og hvem har sagt at menn ikke skal klemme, gråte, vise følelser? At om du ikke liker sport, raske biler, actionfilmer og tar 100 kilo i benkpress, er du ikke ordentlig mann? At «idealmannen» har testosteron til 100 prosent, sexlyst døgnet rundt og muskler som tilsier et stramt treningsregime?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Hvor kommer disse stemmene fra? Hvem forsøker vi å tilfredsstille?

Hvem har «tatt fra oss» makta og friheten til å velge og skape våre egne liv?

På bakgrunn av disse tankene, samt ei bok av feminist og forfatter Noemi Casquet, befant jeg meg nylig på et seminar om seksualitet, erotikk og psykisk helse. Mange fagfolk var til stede og skapte åpenhet rundt emner som ofte er tabubelagt som sex, kropp og følelser. Personlig var det en stor utfordring bare å møte opp, ettersom det helt ærlig var ganske utafor min komfort-sone, og en helt ny, vill og samtidig lærerik opplevelse.

LES OGSÅ: Vis at du har baller, mann!

Høydepunktet for min del var Casquets foredrag. Hun er forfatter av den populære og kontroversielle boka «Mala Mujer», «slem pike» på norsk. Hun tar opp emner som feminisme, seksualitet og hvordan vi kvinner og menn bør frigjøre oss fra kapitalismen som styrer samfunnet med stødig jernhånd. Hun oppfordrer oss til å bryte med «det etablerte» i samfunnet, stille spørsmål ved våre tanker og handlinger. Dette kan komme som et sjokk for mange – altså at en skjult overmakt brutalt sagt styrer livene våre.

Hun påpeker at hele vårt miljø er fylt med stimuli som får oss til å ønske det uoppnåelige. Stemmene er overalt rundt oss. Fraser vi har akseptert og internalisert, gjort til sannhet ved kontinuerlig repetisjon uten kritisk overblikk. De er innvevd i vår kultur og omgir oss daglig, via reklame, media, «influensere», venner, skole, arbeid ... Ja, lista er endeløs.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Nei, Trine, jeg er ikke misunnelig på Tesla-eiere

Vi kan derimot ikke peke ut et enkeltmenneske som «samfunnets syndebukk» for disse idealene vi så fælt streber etter, normene vi forsøker å innfri. Heksebrenninga er for lengst over, og det er på tide å bli bevisst kapitalismens ånd. Kapitalismen har en sterk stilling i vårt samfunn, for når majoriteten tenker likt, er det mest lønnsomt. Menneskets ønsker, drømmer og behov settes i system, og gjør oss dermed svært lett manipulerbare. Hvis alle identifiserer et godt, suksessfullt og lykkelig liv på samme måte, har vi like mål og ønsker de samme materialistiske tingene som forfølges i kapitalismen.

Og hvor synd er det ikke å være en del av denne ødeleggende ideologien, den evigvarende onde spiralen? Den har «utdannet» hele samfunnet til å tro at «sånn må det være», at dette er det eneste som blir sosialt akseptert av resten. Utfyller du mot all formodning ikke kriteriene for hva som forventes av deg, blir du fort den utstøtte raringen som går sin egen vei. Og sosial isolasjon er menneskets største frykt, et urgammelt instinkt. Vi er tross alt flokkdyr.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Alarm! Snikislamisert Ikea truer jula!

Men fortvil ikke, folkens: Ingen har tatt fra oss makta, den ligger fortsatt i våre hender. Vi må bare bli den bevisst, ta eierskap overfor den og våre egne liv. For det er nettopp det det er, våre liv. Altså er vi ansvarlig for egen lykke, skjebne og utforming av vår livsvei.

De fleste følger den alminnelige løypa: Ta utdanning, skaffe seg trygg arbeidsplass, finne livspartner, hus med hvitt stakittgjerde, barn og dø. Gud vet hvor mange før oss som har gått løypa - uten å stille seg spørsmålet om det er riktig for dem! De gjør det fordi det er «normalt», «mest fornuftig» eller det som «forventes» av dem.

Er det virkelig så fornuftig, hvis du ikke selv har tatt stilling til om løypa passer deg?

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Sover du lite, blir du tykk, syk og dum

Det finnes ingen «riktig» og «gal» vei. Den eneste gale veien du tar, er om du passivt lar deg påvirke av alle de kraftige stemmene rundt deg, innflytelsesrike kanaler og folk som «bare vil deg vel». Dersom denne konvensjonelle veien funker for deg – flott! Men, jeg ber deg, vær bevisst livsvalgene du tar, at du gjør det for din egen del, og ikke for å innfri andres forventninger til deg. Så trist livet ditt blir hvis du lever det for andre, på grunnlag av hva andre tror er rett for deg. Hvem er de til å fortelle det? Det er jo du som kjenner deg selv best!

Til slutt en felles oppfordring: Om du bruker BH eller ei, er et fett for meg. Det vesentlige er at ditt valg passer deg. Følg hjertet ditt fremfor reklameplakatene.

Peace out.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter