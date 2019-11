Hva skjer med media når redaktørene blir kjendiser?

Trondheim kan ikke utrede seg i hjel for å unngå å ta en avgjørelse om Brattøra Det er ingen grunn til at godstog og containere skal parkeres midt i Trondheim sentrum

Som så mange andre er jeg en hyppig lytter av Aftenpodden. Podcast-appen blir som regel sjekket gjentatte ganger på torsdags formiddag i påvente av god politisk diskusjon, egen himling med øynene over Oslo-bobla og artige eller tankevekkende refleksjoner fra panelet. Når det nå nylig ble annonsert at Aftenposten satser hardere på flaggskipet i podcastrekka, var det derfor en stor gladnyhet for meg.

Men så begynte jeg å lure på hva det gjør med norsk medielandskap når de som i utgangspunktet redigerer nyhetsbildet fra kulissene, selv kommer til fronten. For jeg har jo fått et forhold til - og et bilde av - disse folka som jeg deler en liten time med i uka. Den smått reformkåte redaksjonsveteranen fra Bergen, Oslo-dama med en virkelighetsoppfatning planta godt innenfor ring 3 og den myke, moderne podcastmannen, som tidvis forsøker å lede programmet fra en digresjon til neste. Og samtidig som de spiller inn utsolgte livepodcasts i Storsalen, Chateau Neuf og resten av landet, merker jeg at hvordan jeg forholder meg til redaksjonene de jobber i, endrer seg.

Aftenpostens politiske dekning har i stor grad blitt «The Trine Eilertsen Show» for meg, hvor jeg føler jeg gjenkjenner hennes tankegods titt og stadig. Nå som jeg har hørt 100+ timer med gjengens tanker, har jeg dannet meg et ganske godt bilde av hvor de står politisk i en haug av saker. Samtidig benytter naturlig nok Aftenposten seg ofte av sin største medieprofil og politiske redaktør for analyse og innspill både i skriftsaker og andre podcaster. Problemet er at Eilertsen nå representerer et ganske klart politisk ståsted i hodet mitt, og nå begynner Aftenposten sakte, men sikkert å gjøre det samme. Jeg evner ikke lenger i tilstrekkelig grad å skille redaksjonens arbeid fra Trine, som jeg møter i studio den lille timen på torsdager.

At Aftenpostens politiske dekning blir farget av dets politiske redaktør, er vel kanskje ikke det største problemet. Jeg vil tro det til dels skjer i alle redaksjoner, så kanskje det tvert imot er en fordel å kunne gjenkjenne det. Men om problemet ikke var så stort før, så forplantet det seg da Sarah Sørheim ble nyhetsredaktør i NTB. Når jeg ser at saker i andre mediehus kommer fra NTB, tar jeg meg nå noen ganger i å tenke at «der har Sørheim hatt en finger med i spillet, ja». Det har skjedd noe med kildekritikken min: Nå stiller jeg spørsmål ved hvor linja mellom nyhetsreportasjen og meningene jeg kjenner fra podden, egentlig går.

Man trenger bare å rette blikket over dammen for å se skrekkeksemplene på hva som skjer når media går fra å formidle nyhetene til å fortelle deg hva du skal mene om dem. Nå er vi heldigvis i Norge fortsatt et godt stykke derfra. Til forskjell fra medieprofilene i USA er jeg heller ikke usikker på verken Sarahs eller Trines presseetikk. Men hva skjer om andre mediehus hiver seg på trenden i kjølvannet av Aftenpoddens suksess? Blir den nye standarden at man går fra redaksjonens morgenmøte og inn i studio for å fortelle hva man selv tenker rundt dagens reportasje?

