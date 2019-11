Strindamarka, rett utafor stuedøra mi

Kjetil Kroksæter: Seks ting som må gjøres bedre for at VM i Trondheim skal bli en suksess

Jeg har brukt Strindamarka i hele mitt liv. I alle fall den delen av mitt som jeg har bodd på Nardo. Jeg har bodd på Nardo i omlag 60 år.

Jeg går ikke på ski i marka, jeg vet det går an i deler av året. Jeg sykler ikke i marka, jeg vet at det også går an mesteparten av året. Jeg kjører heller ikke motorisert fremkomstmiddel i marka, jeg vet at det går an, men det er ikke lov.

Jeg går i marka, det går an hele året. Når jeg går i marka, så går det ikke så veldig fort, men fort nok til at pulsen øker og jeg blir varm. Når jeg går i marka og ikke går så veldig fort, så får jeg tid til å se meg rundt. Når jeg får tid til å se meg rundt, så kan jeg legge merke til naturen rundt meg. Kanskje ta noen bilder, det gjør jeg ofte. Det er fantastisk å legge merke til de små endringene i naturen fra dag til dag hvis jeg tar det med ro og ser meg rundt.

På vinteren, etter snøfall, blir lydene dempet, løvet er borte og det blir lettere å følge med på fuglene. Jeg hører dem ikke så godt lengre, men jeg ser dem. Av og til får jeg et bilde av en. Eller et ekorn på matjakt. Dyrespor på kryss og tvers. Et «perlekjede» av musespor krysser stien. Hvorfor har haren hoppet frem og tilbake her? Har den et spiskammers i nærheten? Fint med bilder av harespor og.

Så kommer vi ut av skogen og er plutselig i skiløypa. Hvor går vi nå? Skal vi følge traseen? Skiløpere suser forbi. De har det travelt. Er nok også litt irritert på at vi er ute uten ski. Best å holde seg på kanten til vi finner en ny skogsti å gjemme oss bort i.

Noen ganger rusler vi innom Estenstadhytta, finner oss et bord ute, alltid ute, sammen med hundene. Eller kanskje vi finner en rolig plass med litt utsikt, en kopp kaffe og ei kjeks? Utsikten her har endret seg siden sist, stormen i vinter tok noen trær og da ble alt endret. Fint i marka. En jogger farer forbi, men ser ikke oss.

På sommeren må vi passe oss litt, syklistene kommer fort, jeg hører litt dårlig og de har ikke ringeklokke. Etterpå blir det rolig igjen. Det er mye å se på for den som er oppmerksom, nye blomsterarter dukker opp daglig og andre forsvinner. Hvor mange forskjellige orkideer finnes i Strindamarka? 10? 15?

Så blir det høst og bærtid. Markjordbær smaker godt. Fint å føle ro i «uberørt» natur i nærområdet

