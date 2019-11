Hvor skal bussjåførene gå på do?

Trønderske investorer har solgt eiendommer for 375 millioner kroner

Saken oppdateres.

Jeg parkerer på sykehusets personalparkering på Marienborg. Her er det laget en ny bussholdeplass, som tydeligvis er endeholdeplass for en del bussruter. Når jeg går forbi, er det bestandig busser der. En dag jeg skulle hjem, sto det en buss inntil gjerdet mot togskinnene, fordi sjåføren måtte ut å late vannet.

Må man, så må man! Men det var kanskje ikke så kjekt for sjåføren å måtte stå der i all offentlighet. Det er da jeg begynner å spekulere. Kan det virkelig stemme at man i 2019 ikke har prioritert toalett og pauserom til sjåførene, når man nå har brukt så mange millioner på nye bussholdeplasser? Hva med de kvinnelige sjåførene? Skal de også bare sette seg? Det er ikke så mange busker å gjemme seg bak på Marienborg, og det er mange forbipasserende i løpet av en dag.

Nå vet jeg ikke om det er AtB, de respektive busselskaper eller kommunen som er ansvarlig for bussholdeplassene. Men det er jo et politisk ønske om å bygge ut kollektivtrafikken, og det trengs mange bussjåfører i fremtiden. Da må man i det minste klare å legge de fysiske rammene bedre til rette. Det er vel ikke så attraktivt med en jobb, hvor man må sitte å holde seg hele dagen. Og gule flekker i snøen kan umulig være god reklame.

