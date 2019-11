Bygget er tross alt kun fra 1960-årene. Det er helt utrolig hvordan det da kan ha kulturhistorisk verdi

Arkitektene bak planene på Øvre Rotvoll svarer: Adresseavisen har misforstått. Et vedtak betyr ikke at man binder seg til å bygge

Diskusjonen om rivning av Siemens-bygget i Trondheim er i en avgjørende fase. En rekke politikere besøkte Siemens mandag 18. november for å se på byggets tilstand. Siemens redegjør grundig for at eksisterende blokk er økonomisk og praktisk uegnet for framtidig moderne kontorvirksomhet ut fra deres behov, og at det båndlegger tilgang til eksisterende kulvertsystem, kantine mv.

Konstruktivt er bygget bastant, lite fleksibelt og tilfredsstiller blant annet ikke krav til innvendige høyder og flere andre krav etter dagens regelverk. De har hatt en langvarig utrednings- og avklaringsfase i dialog med kommunen ved Byantikvar samt byplan- og byggesakskontor. Bygget står nå tomt, og det er ingen planer for videre bruk.

Tiltros for dette sier byantikvaren at «Siemensblokka er et landemerke i Trondheim». Byantikvaren mener at høyblokkas kulturhistoriske verdi er av så stor betydning at bygningen ikke kan rives. Er det juletreet som har kulturhistorisk verdi? Bygget er tross alt kun fra 1960-årene og hvordan det da kan ha kulturhistorisk verdi, er helt utrolig. Samtidig så er det ingen som løfter en finger for å bevare landskapet rundt Saxenborg gård.

Nå får politikerne i Trondheim vise at de ikke ønsker å spille poker om 600 arbeidsplasser som kan være i fare hvis Siemens ikke får rive. Pensjonistpartiet setter viktige arbeidsplasser foran et bygg som enda ikke er 60 år.

