Heller flyvett enn flyskam

For rundt 100 år siden fløtet de tømmer i denne elva

Siemens-bygget står i veien for fremtiden. Derfor bør det rives.

Derfor er det tragisk for byen om de river Siemens-bygget

Storavis: WADA-utvalg vil utestenge Russland fra all idrett i fire år

Høyre-forslag kan sikre byggestart for nybrua i 2020

Hvor skal bussjåførene gå på do?

Et rovdyr på fire hjul

Dordi Skuggevik svarer Human-Etisk forbund: Jeg er ikke for en sekulær stat

Arkitektene bak planene på Øvre Rotvoll svarer: Adresseavisen har misforstått. Et vedtak betyr ikke at man binder seg til å bygge

Hvor skal bussjåførene gå på do?

Minst to døde og over hundre skadd etter kraftig jordskjelv i Albania

Saken oppdateres.

Tirsdag 12. november står det på Ordet fritt i Adresseavisen. «Ja, til flyskam og det er ingen menneskerett å fly». Videre tas det til ordet for kutt i sydenreiser og storbyferier med fly.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Istedet for flyskam vil jeg oppfordre alle til å vise flyvett (ordet ble lansert av Bjørn Kjos). I lille Norge har vi heldigvis to store flyselskaper, som dekker det meste av innlandet og de fleste ruter ut av landet. Det ene selskapet bruker kun nye fly og alltid rimeligst i pris, mens det andre bruker kun gamle fly, de eldste 20 år og spyr ut 30 prosent mer CO 2 enn nye fly.

Hvorfor velger ikke alle de mest miljøvennlige og rimeligste flyene? Saken er at selskapet med de gamle flyene lokker med store bonuser og derfor brukes det oftest til jobbreiser, slik at resten av familien kan reise gratis til feriesteder som Syden, eller hvor som helst med de samme gamle flyene. Det er flyskam det.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno