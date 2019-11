Livredning for tissetrengte?

Saken oppdateres.

Høsten 2018 sendte våre frivillige natteravner i Kirkens Bymisjon bekymringsmelding til Trondheim kommune om farlige brygger og gangveier langs elva og Kanalen. Natteravnene opplevde mange farlige situasjoner etter at kulda kom med rim og is. Treplanker som bryggeoverflate ser fint ut, men er såpeglatte i kulda.

Trondheim by har hatt for mange drukningsulykker gjennom årene. Så mange at en hovedstadsavis 23. februar i år hadde seks-siders dokumentar med overskriften: «Dødselva». Fra 2016 til 2018 oppgir Brann og redning å ha hatt 30 redningsoppdrag i elva og kanalen og fem personer har druknet i elva i 2017 og 18, sist i desember 2018. Byen har ingen liv å miste i elv eller kanal.

I 2019 er det bygd 800 meter gjerde ved bryggekanter, forteller Trondheim kommunes representant i NRK 25. november. Dessuten har samarbeidspartene satt opp mange redningsstasjoner med stige og redningsringer langs vannkantene i byen. Natteravnene i Kirkens Bymisjon har med stor takknemlighet sett arbeidet skride fram.

Det siste innspillet til kommunen er en holdningskampanje nå i julebords-sesongen med reklamevideo om ikke å tisse i elv eller kanal. Det er en mye nyttet mulighet i sentrum. Så bra kampanje, men hvor skal de tisse?

Våre natteravner blir ofte spurt: Hvor kan jeg tisse? Det finnes ingen åpne ute-toaletter i byen. De få som er bygd med to avlukker i hver, mangler brukstillatelse. Det ble vi i alle fall fortalt for ett år siden. Et privat firma har fått oppdraget av kommunen om å bygge og drifte toaletter mot reklameplass på blant annet bysyklene, men mangler altså brukstillatelse på ute-toalettene – og det har de visst gjort i over ett år? Skal natteravnene våre be de trengende knipe igjen til de kommer hjem?

Når skal kommunen få på plass ute-toalett og helst også urinaler som har mye større kapasitet? Urinaler finnes i moderne utgave i mange europeiske byer. Trondheim kommune synes at det blir for dyrt å drifte ute-toaletter. En mulighet er å stille krav til utestedene som får skjenketillatelse, at utesteder skal ha eget ute-toalett eller drifte det sammen med nærliggende skjenkesteder. Kunne det vært en god løsning for byens tissetrengte?

