Harald Berg i Levanger Frp om piggdekkavgift: Man kjører ikke med piggdekk fordi det er moro

Saken oppdateres.

Piggdekkavgiften skulle aldri vært en realitet, da den er et paradoks til virkelighetens faktum. Piggdekk er de beste dekk man kan kjøre på om vinteren, man kjører ikke med piggdekk fordi det er moro, men at man er mer trafikksikker med piggdekk, uansett vær- og føreforhold.

Julie Indstad Hole fra avgiftspartiet Ap sier at «det er tydelig at bruken av piggdekk gjør lufta vår helseskadelig». Det er ikke bare piggdekk, men summen av årsakene. Årsaken til svevestøv er sandstrøing om vinteren, dårlig rengjøring av gatene etter en vinter, flytrafikk, næringsvirksomhet, støv fra sandtak (Bratsberg), vedfyring og piggdekk.

En klimaforsker ved daværende NTH, da piggdekkavgiften var opp for første gang, sa til meg at «det fins støv også i et sterilt rom». Det er noe å tenke på. «Med såpass gode alternativ til piggdekk på markedet, burde det lønne seg å velge en av disse», sier Hole. Hva da? Det eneste alternativet er piggfrie vinterdekk, og de er ikke så trafikksikre som piggdekk. Jeg har kjørt med begge i en del vintre, men valget er og blir piggdekk. Så er jeg lutter øre å høre hvilke andre alternativer Hole kan komme opp med.

PS: Se nederst på siste side i Adresseavisen hver dag på barometeret hvor mye svevestøv man har målt. Det ser lite ut per 27. november 2019 og det har det vært i nesten ett år. Så økt piggdekkavgift er kun et fiskalforslag.

