Seremoni for nye statsborgere: «Hva kan Norge gjøre for meg?» er det noen som tenker. Tenk heller: «Hva kan jeg gjøre for Norge?»

Dette er et utdrag fra en tale holdt under statsborgerseremonien til Fylkesmannen lørdag 23. november.

Vi i Trøndelag har fått 109 nye statsborgere. Dette er mine ord til deg som har blitt tildelt norsk statsborgerskap. Du er en unik ressurs for Trøndelag og for Norge. Jeg håper at du forstår det. Jeg håper at du vil vite det. Håper du tar det på alvor og tenker over det.

«Hva kan Norge gjøre for meg?» er det noen som tenker. Som statsborgere må vi tenke: «Hva kan jeg gjøre for Norge, og hva kan vi gjøre for hverandre.» Som statsborger kan du utgjøre en avgjørende forskjell for det norske fellesskapet, og du kan gjøre en forskjell for enkeltmennesker som lever virkelige liv.

Vær den samfunnsborgeren som forandre samfunn og menneske ved å gjøre godt. Godhet og kjærlighet er noe vi har et inderlig behov for i vår hverdag, i vårt liv og i vårt samfunn.

Ikke legg begrensninger på din kapasitet, du er en stor kapasitet for å spre godhet og kjærlighet. Etterstreb derfor å vær den forskjellen som du ønsker å se i vårt fellesskap, i Trøndelag, i landet vårt Norge.

Jeg vil at det norske fellesskapet skal ligne et symfoniorkester. Jeg vil at vi, sammen, skal mestre å spille gode toner i vårt symfoniorkester. Hva er egentlig et symfoniorkester? Ordet stammer fra gresk syn (som betyr sammen) og fon (som betyr lyd). I et symfoniorkester er det et fellesskap av musikere, de arbeider sammen for å spille en god lyd, god musikk. Et symfoniorkester er et stort orkester som består av strykere, treblåsere, messingblåsere og slagverk. Alle arbeider og øver seg på å spille gode toner sammen.

Det krever øvelse, det kreves at man inkluderer alle musikerne og det kreves et godt lag som bygger opp hverandre og spiller hverandre gode for å lykkes til konsert. De samme evnene som kreves i et symfoniorkester, kreves også for oss som er statsborgere i det norske fellesskapet.

I det norske fellesskapet trenger vi å øve på det som er utfordrende, vi må inkludere alle, og vi må bli et godt lag som er til oppbyggelse for hverandre og spiller hverandre gode. Mestrer vi dette, da mestrer vi i å ta godt vare på hverandre, på kommunen vår, på fylket vårt Trøndelag og på landet vårt Norge.

Min oppfordring til alle statsborgere er som følger: Ta din plass i vårt norske symfoniorkester, finn ditt instrument, vær oppmerksom og pass svært godt på, at alle våre statsborgere er tilstede som musikere før konserten starter. Uten musikerne, er det intet et orkester. Deretter spiller du din lyd og sammen blir vår norske harmoniske musikk gode toner i vårt orkester.

Jeg tror at vi, sammen, kan spille gode toner til vårt publikum. Vårt publikum er hele verden, jeg tror at vårt fellesskap kan spille god harmonisk musikk inn i ørene til hele verden, vi kan vise verden at vårt norske symfoniorkester er det beste orkesteret.

Et norsk symfoniorkester som har et sterkt samhold, sterkt fellesskap, som spiller den beste musikken for verden.

Kjære statsborgere. Gå ut! finn ditt instrument i vårt norske symfoniorkester og spill gode toner, god musikk for ørene til vår verden. Gratulerer så mye med dagen. Velkommen som fullverdige statsborgere i vårt norske symfoniorkester.

