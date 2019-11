Flybussen sviktet oss da vi ventet på Værnes

I retten for femte gang om samme hjullaster

Saken oppdateres.

Vi kom til Værnes lørdag kveld med fly fra Las Palmas. Flyet landet i rute klokka 23.25. Vi var av de første ut av terminalen med vår bagasje og rakk akkurat å se bakenden av en flybuss som forsvant i mørket.

Vi trodde selvfølgelig at en ny buss ville dukke opp, men etter en times venting skjønte vi at vi ventet forgjeves. Ingen som vi kunne henvende oss til var å se hverken utenfor eller i terminalbygget. Ikke en eneste taxi dukket opp før over en time hadde gått.

Der sto vi en flokk på ca. tredve stort sett eldre og heller tynnkledde og forfrosne personer med bagasje og lurte på hva vi skulle gjøre. Overnatte på Værnes? Nei, vi ville hjem!

Et par drosjer dukket etterhvert opp, og vi tok en av dem til Trondheim. En relativt kostbar hjemfart får en si. Hvem har ansvaret for at det er flybuss tilstede når det lander fulle fly med passasjerer og bagasje?

