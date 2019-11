Heia Anonyme Alkoholikere!

Stor leteaksjon på Helgelandskysten – to personer over bord da båt kantret

Jeg har i utgangspunktet et alvorlig alkoholproblem. Det arter seg ganske enkelt slik at jeg ikke greier å slutte å drikke hvis jeg først får «tenning». I rusen får jeg sterkt nedsatt vurderingsevne, og kan gjøre mange dårlige ting som jeg angrer på i etterkant.

Jeg kom i kontakt med AA (Anonyme Alkoholikere) for over 30 år siden. AA er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre til å friskne til fra alkoholisme. Jeg prøvde å slutte å drikke utallige ganger på egen hånd, med dårlig resultat nesten hver gang. Jeg er simpelthen maktesløs overfor alkohol. Den er sterkere enn meg. Da er det best å la den første drinken stå!

AA er ingen sekt eller trossamfunn, men benytter seg av åndelige prinsipper i deler av helbredelsesprosessen. Åndeligheten avklares og defineres av hver enkelt! I AA er det ingen pekefinger. Vi bare forteller hvordan VI gjorde det.

AA har vært til uvurderlig hjelp for meg. Det fyller meg med dyp takknemlighet. Alkoholproblemene er borte både fra meg og min familie. Over 30 år i frihet.

Det nærmer seg jul. Hvordan pleier høytidene å være for deg? Ta kontakt med ei AA-gruppe hvor du har mulighet, eller ring landsdekkende opplysningstelefon, 911 777 70. Det er mange grupper i Midt-Norge. Hva taper du på å prøve?

