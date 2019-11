Sjokkerende avdekking av mangel på miljøtiltak i hjemmetjenesten

Har noen krenket deg? Vi kan ha løsningen for at du skal komme deg videre

To søstre bak gründerbedrift som viser at bærekraft er lønnsomt

Saken oppdateres.

I en stor sone i hjemmetjenesten i Trondheim kommune bruker de ca. 566 ansatte enkle skotrekk hver dag. Vi er fire studenter som har vært i praksis ved hjemmetjenesten i Trondheim kommune. Som en del av innovasjonsfokuset i studiet skulle vi skrive en oppgave hvor vi kunne finne mulig forbedringspotensial i hjemmetjenesten.

Vi så at det brukes svært mange blå skotrekk i plast i hjemmetjenesten. Så godt alle brukere benyttet seg av skotrekk. Det verste var at skotrekkene ikke skulle kastes i plast, de kan ikke resirkuleres, og derfor kastes de i restavfall etter én gangs bruk.

Vi bestemte oss for å undersøke hvor omfattende dette miljøproblemet var, og begynte å samle inn alle blå skotrekk over en periode på én dag. I løpet av en tidligvakt og en seinvakt på denne sonen i Trondheim, ble det samlet inn 566 enkle skotrekk. Noen av de ansatte trodde vi var i ferd med å telle opp forbruket til hele Trondheim kommune per dag.

Det var ganske sjokkerende for de ansatte og for oss studenter da vi fikk det visuelle inntrykket av mengden skotrekk som brukes og kastes hver dag. I løpet av ett år vil vi gjennomsnittlig snakke om over 200 000 skotrekk, kun ved denne sonen. I tillegg oppgir noen ansatte å ta på både doble og triple trekk om vinteren fordi strøsand som sitter i skoene, river opp skotrekkene og lager hull så det blir smeltet snø inne hos brukerne.

Ved en mindre sone i Trondheim, hvor det var kun seks ansatte på jobb i løpet av en dag, samlet vi inn 94 skotrekk. Gjennomsnittlig bruker denne sonen, som er en av de minste i Trondheim, 34 310 skotrekk pr. år! Dette er et stort problem som omhandler hele Trondheim kommune.

Vi har 422 kommuner (mai 2019) i Norge, og vi mistenkte at dette kan være et problem flere steder, enn kun her i Trondheim kommune. Videre tok vi kontakt med hjemmetjenester i Oslo kommune, Stavanger kommune og Tromsø kommune. De oppgir at de bruker engangs skotrekk hos så og si alle brukere.

Dette er derfor et nasjonalt miljøproblem. Bare i Trondheim kommune alene, snakker vi om 13 soner. I barnehager og skoler er bruk av skotrekk redusert, men i helsesektoren er dette et vedvarende problem. Det er snakk om flere millioner skotrekk som brukes årlig bare i hjemmetjenesten i Trondheim.

Sett fra et økonomisk perspektiv, er skotrekk ingen stor utgiftspost, men miljømessig kan det bli enorme konsekvenser. Vi skal bevare jorden for våre kommende generasjoner. Vi har et ansvar for å ta tak i den unødvendige bruken av plast! Vi har sett og funnet problemet. Nå skal vi forklare hva vi ønsker å gjøre med det!

Vi ønsker å starte et prøveprosjekt på en stor hjemmetjeneste i Trondheim kommune. Vi vil innføre arbeidssko og sokker som en del av jobbuniformen. Vi vil også få inn sandaler eller gjenbrukbare skotrekk, som kan være hos de brukerne der det ikke er aktuelt å ta av sko. Skoene skal være enkle å ta av og på, og de skal ha god demping.

Dette vil også gi en helsegevinst hos personalet, blant annet med tanke på slitasje. Sokkene skal vaskes på jobb og med dette er barrieren for å ta av sko inne hos brukere mindre. Noen brukere ser på det som en hyggelig gest at hjemmetjenesten tar av seg sko når de kommer. Hos enkelte brukere er det ikke forsvarlig å gå i sokkelesten, og det kan være mange årsaker til dette. Her skal vi innføre et gjenbrukbart skotrekk som tåler en god vask, eller sandaler som kan ligge hjemme hos de bestemte brukerne. Vi ønsker etterhvert å innføre det som gir best helsemessig og miljømessig resultat, over hele landet.

Så store mengder med plast er et reelt problem. Vi satser på elsykler og gålister, elbiler og rimeligere buss for ansatte. Miljøpakken, som det satses så mye på og legges så utrolig mye penger i, bør inkludere et så lite, men likevel så stort problem som dette. Enkle tiltak som lett kan gjennomføres er foreslått. Vi kan ta kampen videre, hvis vi får lov. Skotrekk koster ikke mye penger, det er miljøet som her betaler den høyeste prisen.

