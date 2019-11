«Det er fortsatt et mysterium at vi for åtte år siden valgte å flytte til Ugla.»

Ingen syklister vil velge en vei med seks lyskryss på 600 meter. Jeg skjønner ingenting av rådmannens/ Miljøpakkens innstilling i Olav Tryggvasons gate. Skal vi i tredje runde av prøveprosjektet gå fra to felt til to felt for å få bussen raskere frem? Altså ett felt i hver retning for kjørende, ett felt til blomster og ett felt til syklistene.

Jeg skal ikke bruke tid på feltet som er satt av til blomster. Det blir for dumt. Sykkel derimot har jeg en viss erfaring med. Jeg har syklet til jobb både sommer og vinter i ti år, og har vært engasjert i sykkelmiljøet i Trondheim like lenge. Jeg tror dermed jeg kan si noe om hva vi syklister liker og ikke liker når vi er ute i trafikken. Vi liker veldig godt alle sykkelveier i Trondheim! Helt fra Klett til Ranheim har vi fått fantastiske sykkelveier. Vi liker trygghet og vi liker flate veier.

Det vi ikke liker, er biler som passerer tett på, for mange oppoverbakker og for mange stopp. Olav Tryggvasons gate er flat og fin, men seks lyskryss på 600 meter oppleves som ekstremt tungvint. Jeg kommer til å velge (som i dag) Dronningens gate, Fjordgata eller Erling Skakkes gate når jeg skal inn eller ut av sentrum.

Så kjære politikere. Slipp bussen frem! La bussene få fire felt i Olav Tryggvasons gate. Da kan de passere hverandre, og ikke stå på en endeløs rekke. Da kommer både brannbiler, politi og sykebiler frem gjennom byen vår. Biler og syklister kan dere gjerne henvise til de andre gatene våre. Ikke bruk et loftslott av en sykkelvei som argument for å hindre kollektivtrafikken og nødetatene i å komme seg raskt gjennom sentrum.

Om dere likevel har lyst til å gjøre noe for oss syklister, så gjør det i Fjordgata. Det er mer enn 20 meter mellom husene der (bredere enn Olav Tryggvasons gate), og gata er perfekt som en inngangsport til Midtbyen for oss på sykkel.

