AtB svarer om mørke leskur: Dette er kommunens ansvar og det er sterkt beklagelig

Innlegget til Ordet fritt-debattanten:

Jeg har tatt opp problemet med mørke busskur gjentatte ganger. Nå har AtB satt opp nye busskur, men flere er fortsatt uten lys. Busskuret i Utleirmark har vært mørk ihvertfall to år. Jeg kjenner jeg begynner å bli en smule irritert. Det må da gå an å få litt fortgang på ting. Det er flere måneder siden dette busskuret i Utleirmark ble satt opp. Når skal det komme lys i det, Nå er vi dessuten inne i en mørkeperiode, og da vi opplyste busskur også bidra med lys rundt skuret. Tenk på folk som er dårlige til beins, de ser ikke om det er is i busskuret hvis det ikke er lys. Jeg kommer til følge opp dette helt til det blir lys der. Nye busser og skur har dere penger til, men få lys i de, det kan dere ikke. Jeg henstiller til direktør i AtB Janne Solli og avdelingsdirektør for drift Grethe Opsahl til å ta tak i dette.

Thomas Lysø

Svaret fra AtB:

Thomas Lysø skriver om mørke busskur og utfordringene som følge av det. Han nevner spesielt busskuret på holdeplassen Utleirmark. Holdeplasser og leskur er veieiers ansvar – ikke AtB. I dette tilfelle er det Trondheim kommune. Det har vært utfordring med strøm til flere leskur i forbindelse med bytte til nye leskur i 2018. Dette er sterkt beklagelig, da det både går ut over passasjerene som står og venter og sjåførene som skal betjene holdeplassene. AtB jobber tett opp mot de ulike ansvarlige for holdeplasser for å sikre at disse oppleves som trygge og funksjonelle, og det jobbes kontinuerlig med å få på plass strøm på alle leskur og holdeplasser. AtB har også på eget initiativ satt opp midlertidig lys på noen holdeplasser i påvente av at strøm kommer på plass fra veieier.

Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift, AtB

