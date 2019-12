Galskap å stenge Gnist barnehage

Saken oppdateres.

Trondheim kommune med Camilla Trud Nereid i spissen, har i lengre tid arbeidet for å få stengt Gnist barnehage. Grunnlaget for stenging, er uforståelig for foreldre som i dag har sine barn i barnehagen og som kjenner forholdene godt. Det har vært klandreverdige episoder i Gnist, som i andre barnehager og institusjoner, enten de er kommunale eller private.

I dette tilfellet, så er det absolutt ikke uløselige problemer som ligger bak, men politiske prinsipper som blir et verktøy for maktovergrep. Ca. 90 barn og 180 foreldre, som er storfornøyd med kanskje byens beste barnehage, skal med et pennestrøk få hverdagen snudd på hodet. Jeg vil se den psykologen som er enig med Camilla Trud Nereid i at dette er en seier for barna. Kanskje årets mest uspiselige politiske utsagn. Kommunen vil at barna som stort sett tilhører boenhetene i gangavstand fra barnehagen, skal spres til andre bydeler, med de logistikkproblemene det medfører for foreldre og belastningen det påfører barna.

Siden det tydeligvis ikke finnes noe overordnet kontrollorgan for barnehager, har Trondheim kommune tatt seg den subjektive frihet å overvåke Gnist barnehage i lengre tid med utplasserte personer med ukjent kompetanse. Hvem overvåker de kommunale institusjonene?

Umiddelbart etter at dette ble en sak for Nereid, så gikk hun ut med at Gnist barnehage skulle stenges. Når man kjenner samme persons innstilling til privat drevne barnehager generelt, så er det nærliggende å mistenke en skjult agenda i denne saken.

Ser fram til rettssaken som forhåpentligvis avslører galskapen.

