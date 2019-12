Mona Berger (SV) om Frps budsjett: Kunnskapsløst og hjerteløst fra Frp

Saken oppdateres.

Andreassens innlegg i forbindelse med Frps alternative budsjettforslag der hun foreslår at kommunen skal slutte å ta imot flyktninger, gjør inntrykk. Andreassen kan umulig ha undersøkt hvordan integreringsfeltet fungerer. For det er endel ting vi faktisk vet om hvorfor det er vanskelig å bli selvforsørget som flyktning.

Den store flyktningstrømmen fra 2015, nådde vår by i 2016 - 2017. Det betyr at en god del av de sosialhjelpsmottakerne som Andreassen snakker om kun har vært her i to år, noen enda mindre. Introduksjonsstønaden er så lav at man ofte mottar supplerende sosialhjelp i tillegg for å overleve. To-tre år er kort tid. Når vi i tillegg vet at det under dagens regjering har blitt historisk vanskelig å komme til Norge og at det igjen har ført til at de som kommer hit nå, er de som trenger det aller mest, må man spørre seg hva slags forventninger det er rimelig å ha til et menneske.

På grunn av regjeringens restriktive flyktningepolitikk vil de familiene og individene som kommer hit, være de med lengst vei til målet om å bli selvforsørget. Den ballasten de har med seg av traumatiske erfaringer er vanskelig for oss å begripe. Det er med andre ord langt i mellom lykkejegerne ved Trondheim voksenopplæringssenter om dagen. Med tung ballast i ryggsekken skal de lære et nytt språk bygd på et fremmed alfabet, forstå en helt ny kultur og konkurrere i et av verdens tøffeste arbeidsmarkeder, i en by som består av en spesielt høyt utdannet befolkning. Mange greier det og det er veldig imponerende. De har ofte til felles at de har mye utdanning fra før og gjerne engelsk som hjelpespråk.

Alle som bosettes i Trondheim kommune blir kartlagt. Ved Trondheim voksenopplæringssenter kartlegger de elevenes utdanningsnivå og arbeidserfaring fra hjemlandet, foruten eventuell traumebakgrunn. I tillegg til ren helsekartlegging ved Flyktninghelseteamet. Én telefon til rektor ved Trovo ville gitt Andreassen veldig god informasjon over hvilken type elevmasse skolen sitter med til enhver tid. I tillegg finnes det forskning og såkalte «best practice» rapporter hun kunne plukket opp. Dersom Andreassen mener at integreringsarbeidet i byen vår ikke er godt nok - er svaret flere fagfolk - og lenger tid i program.

Men - det er jo ikke dette det handler om. Det handler om at vi tar imot flyktninger for å berge liv, for å hjelpe folk i dyp nød. Fordi vi kan. Fordi vi har ressurser. Fordi det er solidarisk. Fordi vi selv eller våre barn kan befinne oss i samme situasjon en gang i livet. Fordi vi alle er en del av den samme befolkningen på den samme kloden. Fordi alle mennesker er like mye verd. Uavhengig av om vi er selvforsørget eller ei.

