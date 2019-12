(U)trivelige Levanger by - hva må gjøres?

Saken oppdateres.

Levanger er en fredet trehusby som støver ned av biltrafikk om sommerens og som kveles av eksos når lavtrykkene setter inn på høsten. Slow City er skrinlagt, helt uten synlige effekter på trivsel og miljø. Prosjektet Reis Smart, med bysykler og subsidiert bybuss er en ytterligere fiasko og havner i samme skuff for dårlig gjennomtenkte forslag som mange andre. Hvordan kan det da ha seg at vi ikke får et trivelig og miljøvennlig bysentrum når alle vil ha det?

Fordi det ikke er noen kostnader forbundet ved å opprettholde den skadelige atferden som bilkjøring er. Lungesyke og andre som fortsatt bor i sentrum og ønsker å bruke gamle Levanger til rekreasjonsformål, som å gå ut og spise eller sitte i Parken å høre på fuglene, har ingen sanksjonsmidler mot den plagsomme trafikken. Ingen taler deres sak.

De fleste innbyggerne i Levanger bor nemlig ikke i Levanger sentrum, det gjør heller ikke politikerne, de bor i Kjønstadmarka, på Mule og Skogn, på Bruborg og i Momarka, og de kan likevel maksimere sine interesser uten at det har noen kostnader for dem. Men heller ikke de kan ta et rekesmørbrød ute på Backlund uten å få et lass sand og stein mellom tennene.¨

Forfatteren Robert H. Frank illustrerer denne Allmeningens Tragedie i boken «Passion with Reason», med endeliktet til Kitty Genovese. En 13. marsnatt i 1964 ble hun brutalt voldtatt og drept i Queens i New York City av ugjerningsmannen Winston Mosely med naboer som tilskuere til dramaet. Ingen griper inn. Mosely skal ha sagt i ettertid til at en av naboene skriker at han fikk holde seg unna piken: «I had a feeling this man would close his window and og back to sleep and then I would return». Kostnadene ved å agere oppleves altså større enn kostnadene ved å la være. Derved biter historien seg i halen når det kommer en ny Winston Mosely og angriper deg eller dine, så vil heller ingen gripe inn. Alle blir utrygge.

Det eneste som kan få folk til å endre atferd, er altså å regulere kostnadene ved å opprettholde den uønskede atferden. Det vil for Levangers del si å endre kostnaden ved bilkjøring i Levanger sentrum. Det kan man gjøre ved å dra inn antall parkeringsplasser, sette en bom i hver ende av byen, eller som førsteamanuensis Helge Hillnütter ved NTNU foreslår i Trønder-Avisa, å sette fartsgrensen i Kirkegata ned til 20 kilometer i timen. At det skal bli suksess, avhenger bare av ett premiss, og det er at bilførerne i Levanger verdimaksimerende eller egennyttige. Og det tror jeg de fleste er. Røykelovens suksess er et eksempel på det.

