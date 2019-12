Frp-Andreassen svarer SV-Berger: Viljeløst og hjerneløst

Jeg var jo klar over at jeg hadde parkert i fem minutter ulovlig

I Adresseavisen 3. oktober skriver Mona Berger (SV) om vårt forslag til budsjett i Trondheim kommune. Berger kaller det kunnskapsløst og hjerteløst. Om en skulle brukt samme retorikk som Berger, så ville antagelig viljeløst og hjerneløst vært passende begrep for å beskrive SVs forsøk på å angripe Frp.

Det at SV skulle kommentere vårt alternative budsjett kom ikke som noen overraskelse. Det at de valgte å kommentere vårt forslag om integreringsbarometer kom heller ikke som noe sjokk. SV og Frp er rykende uenig i spørsmål om innvandring og integrering. Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk, og en politikk som sørger for likebehandling.

Berger skriver at alle som bosettes i Trondheim kommune blir kartlagt. Det skulle vel egentlig bare mangle. Et kjapt søk på Imdi, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, viser imidlertid noen tall som Berger unnlater å komme med. Og disse tallene er svært interessante i et integreringsperspektiv. Statistikk for Trondheim viser at sysselsettingsnivået blant innvandrere i Trondheim er 62 prosent. Snittet blant innvandrere i Norge ligger på 63,1 prosent. Ser man på våre «naboer» på Vestlandet, kan Ålesund slå i bordet med en prosentandel på 66 prosent. Går man nærmere inn i statistikken, ser man at 56 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogram i Trondheim i 2016 var i arbeid eller utdanning året etter. Snittet i Norge ligger på 62 prosent, og Ålesund viser nok en gang vei, med hele 79 prosent. Jeg trenger ikke å ringe noen for å finne ut av dette. Både Berger og jeg kan finne disse tallene på imdi.no.

Berger peker videre på utfordringer med at Trondheim har et av verdens tøffeste arbeidsmarkeder, i en by som består av en spesielt høyt utdannet befolkning. Mange lykkes, og det er veldig imponerende. Der er jeg helt enig med Berger. Men jeg vil også våge å snu om på denne påstanden: Når Trondheim har en spesielt høyt utdannet befolkning, burde man jo også ha de beste forutsetninger for å hjelpe folk ut i arbeid og utdanning, nettopp fordi vi har særdeles kompetente fagmiljø. I Trondheim ligger mye til rette for å sikre kvalitet i integreringsarbeidet, og hjelpe andre å komme i jobb. Likevel lykkes vi ikke godt nok.

Dersom Berger hadde satt seg inn i hva et integreringsbarometer faktisk kan inneholde, hadde hun sett at relevante indikatorer kan være opplevelsen av likebehandling, tilknytning til Norge, sosiale bånd, sosial deltakelse, arbeidsdeltakelse og mer. Det er dette som skaper trygghet, inkludering og deltakelse, som integrering bør handle om. SV og Mona Berger vil heller bruke spalteplass på å kalle Frp for hjerteløse, enn å diskutere tiltak for bedre integrering. Dem om det.

